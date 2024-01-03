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影／新冠肺炎疫情升溫 疾管署今起於桃機發放快篩試劑

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
新一波新冠疫情即將邁入高峰，出境旅客今天起可以在桃園國際機場領取免費新冠家用快篩試劑，每人自由領取一盒。記者黃仲明／攝影
新一波新冠疫情即將邁入高峰，出境旅客今天起可以在桃園國際機場領取免費新冠家用快篩試劑，每人自由領取一盒。記者黃仲明／攝影

新一波新冠疫情即將邁入高峰，上周新冠本土確定病例（併發症）360人、38人死亡，分別為4個月及10周以來新高。由於入出境旅客逐漸增加，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，今天起於桃園國際機場的4個據點，分送新冠肺炎家用快篩試劑，入出境旅客均可每人自由領取一盒，時間為每日上午7時至晚間10時30分。

羅一鈞表示，全球占比快速上升的JN.1變異株，在台灣本土社區的新增速度比預期略慢，目前占比為14％，約在一月底或二月初才會變成主流病毒株；由於春節連假、人潮移動，這波疫情將形成一月中下旬與春節後的雙高峰。

據了解，目前於桃園國際機場內免費發放新冠家用快篩試劑的4個據點，位於第一、第二航廈的入境接機及出境大廳，旅客可於入出境時自由領取，不分年齡每人1盒，入境發放廠牌為亞培、出境為羅氏。初步規劃執行至春節連假後，但訂於3月底結束，但仍將視國際疫情和國內狀況決定是否延長。

新一波新冠疫情即將邁入高峰，入境旅客今天起可以在桃園國際機場領取免費新冠家用快篩試劑。記者黃仲明／攝影
新一波新冠疫情即將邁入高峰，入境旅客今天起可以在桃園國際機場領取免費新冠家用快篩試劑。記者黃仲明／攝影
新一波新冠疫情即將邁入高峰，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，今天起於桃園國際機場的4個據點，分送新冠家用快篩試劑，入出境旅客均可每人自由領取一盒。記者黃仲明／攝影
新一波新冠疫情即將邁入高峰，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，今天起於桃園國際機場的4個據點，分送新冠家用快篩試劑，入出境旅客均可每人自由領取一盒。記者黃仲明／攝影
新一波新冠疫情即將邁入高峰，入境旅客今天起可以在桃園國際機場領取免費新冠家用快篩試劑，每人自由領取一盒。記者黃仲明／攝影
新一波新冠疫情即將邁入高峰，入境旅客今天起可以在桃園國際機場領取免費新冠家用快篩試劑，每人自由領取一盒。記者黃仲明／攝影

快篩試劑 疫情 新冠肺炎 羅一鈞 桃園機場

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