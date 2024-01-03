影／新冠肺炎疫情升溫 疾管署今起於桃機發放快篩試劑

新一波新冠疫情即將邁入高峰，上周新冠本土確定病例（併發症）360人、38人死亡，分別為4個月及10周以來新高。由於入出境旅客逐漸增加，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，今天起於桃園國際機場的4個據點，分送新冠肺炎家用快篩試劑，入出境旅客均可每人自由領取一盒，時間為每日上午7時至晚間10時30分。

羅一鈞表示，全球占比快速上升的JN.1變異株，在台灣本土社區的新增速度比預期略慢，目前占比為14％，約在一月底或二月初才會變成主流病毒株；由於春節連假、人潮移動，這波疫情將形成一月中下旬與春節後的雙高峰。