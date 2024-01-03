搶救輸尿管狹窄、腎水腫病人 北榮引進新型輸尿管支架

30歲藍先生，青少年時發現後腹腔骨肉瘤，大小約六公斤，經手術、化療，病情穩定，但腫瘤長期包圍右側輸尿管，引發腎水腫，須長期放置「雙J導管」緩解腎水腫。不過，導管須反覆更換並容易引發感染，造成不便，台北榮總引進新型輸尿管支架，利用內視鏡無創手術置放，三年多來累積治療近百位患者，占全國200多名患者一半。

大腸癌、子宮頸癌手術治療後，或子宮內膜異位症患者，往往造成輸尿管損傷、阻斷，引起腎水腫，需要長期放置雙J導管，緩解病情。台北榮總泌尿部主任黃志賢說，雙J導管是兩頭具有像J型的彎鉤狀導管，動態的固定於腎臟和膀胱之間，但雙J導管會把輸尿管的開口撐開，當膀胱發炎時，也容易引起腎臟發炎，反覆引起感染問題。

黃志賢說，雙J導管容易引發感染、腎結石，一旦感染時將出現發燒、噁心、嘔吐等症狀，非常不舒服，且每三個月必須更換一次，為短期、暫時性的放置，目前北榮引進新型輸尿管支架，以解決病人不舒服問題。

為引進新型輸尿管支架，台北榮總泌尿部主治醫師魏子鈞2019至2020年到德國學習，進修2000多例手術，如心臟血管狹窄阻塞，可經心導管做氣球擴張術置放支架，而輸尿管狹窄阻塞，需要長期置換雙J導管的病人，也能使用內視鏡，進行氣球擴張與支架置放。

魏子鈞說，新型輸尿管支架優點是支撐力較傳統支架較久，降低肉芽、結石、贅生物的形成，有別於雙J導管可以避免反覆感染，但缺點是新型支架較為光滑，必須依靠經驗穩定置於適合位置，避免支架滑至腎臟，反而造成腎臟損傷，且治療費用健保並無給付，病人需自費治療。

罹患骨肉瘤的藍先生，10多年來經歷多次手術，且為治療腎水腫而置放雙J導管後，卻出現反覆感染。藍先生說，放置雙J導管後，因時常摩擦、感染，容易有血尿，以及有發燒、嘔吐有時半夜需到急診就醫，經置放新型輸尿管支架，約於3年前置入至今都未出現感染，也不需要反覆換管。但需要長期追蹤，觀察有無出血、結石等問題。

59歲胡小姐則有糖尿病、高血壓病史，3年前罹患子宮肌腺瘤轉移至輸尿管手術，導致左側腎水腫，在外院置放經皮腎造廔引流管於左腰間，深感生活不便，轉至北榮治療，後續雖成功置放雙J導管，移除引流管，但因需反覆更換及不適，仍對胡小姐造成長久的困擾，經置放新型輸尿管支架，已解決腎水腫問題。

魏子鈞說，新型輸尿管支架採用內視鏡無創手術，可以縮短住院時間，而適用對象為子宮內膜異位症等良性病灶患者；或是要替換雙J導管的病人；或是骨肉瘤、子宮頸癌等癌症病人，病情已穩定2至5年，於進行放療時，可能會造成輸尿管狹窄，也可以置換新型輸尿管支架。