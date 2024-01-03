賈新興：未來10天3波東北季風快閃 北部東部下雨中南部溫差大
今天北部和東部下雨了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，未來10天有3波東北季風影響，包括今天、7日及10日，北海岸至宜花東水氣略多，中南部天氣穩定但日夜溫差大，東北季風都快閃，一天就過了。
明天午後中投山區轉多雲，５日至６日各地天氣大致穩定，午後北部山區及宜花山區轉多雲。
賈新興指出，7日（下周日）受鋒面通過及東北季風影響，大台北、基隆及宜花有局部短暫雨。8日東北角至宜花有零星短暫雨，9日午後北部山區及宜花山區轉多雲。
10日東北季風影響，北海岸、基隆、大台北東側及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨，11日午後山區轉多雲，12日午後花東山區零星短暫雨 。但賈新興也說，後期預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
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