冬季戀歌迷人美景 虎頭崁埤迷霧落羽松最美變色畫面
正值落羽松轉紅時節，嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區，碧水漣漪，周圍栽植大片落羽松，紛紛由綠轉紅，景觀美，氣氛佳，嘉義縣退休校長黃寶男說，當地夢幻的白色水上屋，水中倒映的落羽松，景色宛如油畫一般，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。
虎頭崁埤水庫位在虎頭崁埤風景區，形狀如同珊瑚，是休閒旅遊的觀光景點，虎頭崁埤儲水常滿，四季各有不同風情，網友稱為「迷霧松境」，近30棵落羽松圍繞，魚池旁搭建白色水上小屋，環繞種植的落羽松，搖身一變成夢幻景觀。
冬季到來，落羽松紛紛轉紅，呈現綠、黃、紅三種顏色的漸層景色，透過水池倒影更顯得人詩意迷人，空拍俯瞰還能看見台灣輪廓，近期吸引許多網友前來拍照取景，嘉義縣觀賞落羽松三處景點：中埔鄉鹽館樹一處私人農地落羽松隧道，因鄉道開挖修復及維護問題，景點遊客減少；虎頭崁埤迷霧落羽松，以及太保市魚寮遺址落羽松迷人，入冬成為熱門景點。
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