快訊

日本強震增至57死！氣象廳曝「未來天氣」警告：當心山崩

早晨財經速解讀／華爾街保守看2024 台積電漲不動了？30萬股東下車！

亡國感介選？反滲透法偵辦案件增 學者：時機點啟人疑竇

冬季戀歌迷人美景 虎頭崁埤迷霧落羽松最美變色畫面

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供
嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供

正值落羽松轉紅時節，嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區，碧水漣漪，周圍栽植大片落羽松，紛紛由綠轉紅，景觀美，氣氛佳，嘉義縣退休校長黃寶男說，當地夢幻的白色水上屋，水中倒映的落羽松，景色宛如油畫一般，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。

虎頭崁埤水庫位在虎頭崁埤風景區，形狀如同珊瑚，是休閒旅遊的觀光景點，虎頭崁埤儲水常滿，四季各有不同風情，網友稱為「迷霧松境」，近30棵落羽松圍繞，魚池旁搭建白色水上小屋，環繞種植的落羽松，搖身一變成夢幻景觀。

冬季到來，落羽松紛紛轉紅，呈現綠、黃、紅三種顏色的漸層景色，透過水池倒影更顯得人詩意迷人，空拍俯瞰還能看見台灣輪廓，近期吸引許多網友前來拍照取景，嘉義縣觀賞落羽松三處景點：中埔鄉鹽館樹一處私人農地落羽松隧道，因鄉道開挖修復及維護問題，景點遊客減少；虎頭崁埤迷霧落羽松，以及太保市魚寮遺址落羽松迷人，入冬成為熱門景點。

嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供
嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供
嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供
嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供
嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供
嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供
嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供
嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供
嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供
嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區大片落羽松，紛紛由綠轉紅，夢幻白色水上屋，水中倒映的落羽松，紅黃綠落羽松最美變色畫面，有如仙境水岸森林。圖／黃寶男提供

落羽松 嘉義 水庫 觀光景點

延伸閱讀

新北景觀處推3處夢幻「落羽松」公園 環狀線到站步行5分鐘

桃園中庄吊橋串景點 賞落羽松免繞路 11個月遊客已逾61萬

城市落羽松漸層變色了！ 台北熱門景點「大湖公園落羽松」搭捷運就能輕鬆欣賞

日月潭最佳賞松盛地！唯美落羽松湖畔雙心花園 順訪全台最美月老廟

相關新聞

東北季風南下北東短暫雨降溫 今晚轉乾明清晨低溫恐達冷氣團標準

又變天了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，受鋒面通過後東北季風影響，今天大台北及桃園陸續有短暫陣雨，氣溫下滑要留意...

年輕人罹癌變多！7大隱憂「3項很多人都中」 醫：習慣不改就別驚訝

年輕罹癌的人為何變多了？許多醫療證據顯示，抽菸、喝酒、喝含糖飲料、肥胖、熬夜都會增加罹癌風險，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出透露7大隱憂，並呼籲有些習慣一定要改「如果沒有做到，不要驚訝為什麼現在年輕人，罹癌愈來愈多了！」

今北、東部轉雨愈晚愈冷 吳德榮：連3天清晨「輻射冷卻」恐10度以下

今東北季風南下，北部和東部轉雨，出門要帶傘，且愈晚愈冷。

冬季戀歌迷人美景 虎頭崁埤迷霧落羽松最美變色畫面

正值落羽松轉紅時節，嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤水庫風景區，碧水漣漪，周圍栽植大片落羽松，紛紛由綠轉紅，景觀美，氣氛佳，嘉義縣退...

人生逆轉學／翁倩玉不被病魔擊倒 用歌影與版畫傳承祖輩父輩的大愛精神

編按：人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖。歡迎訂閱。 1943年，台灣首位加入國父孫中山「同盟會」、曾試圖毒殺同盟會大敵袁世凱的醫師翁俊明，在外出用餐時疑遭下毒，返家後遽逝。7年後才出生的翁俊明孫女翁倩玉，雖常聽後來成了兩岸三地廣電推手的爸爸翁炳榮講阿公種種，卻從不知他死因，只知阿嬤嚴正叮囑：「我們家族不可以碰政治」。 無緣面會阿公，爸爸卻說她「家族第三代就屬妳遺傳阿公最多」。彷彿從阿公開始種在家族基因的堅毅大愛，以及來自媽媽的堅強意志，支撐翁倩玉至今，不論是她22歲起兩度大病，或後來眼見夢想在前卻只能放棄、痛哭多日。

想要成功快樂的生活 擁抱10個新習慣

想要過著快樂與成功的生活，養成良好的日常生活習慣會有幫助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。