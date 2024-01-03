冬季戀歌迷人美景 虎頭崁埤迷霧落羽松最美變色畫面

編按：人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖。歡迎訂閱。 1943年，台灣首位加入國父孫中山「同盟會」、曾試圖毒殺同盟會大敵袁世凱的醫師翁俊明，在外出用餐時疑遭下毒，返家後遽逝。7年後才出生的翁俊明孫女翁倩玉，雖常聽後來成了兩岸三地廣電推手的爸爸翁炳榮講阿公種種，卻從不知他死因，只知阿嬤嚴正叮囑：「我們家族不可以碰政治」。 無緣面會阿公，爸爸卻說她「家族第三代就屬妳遺傳阿公最多」。彷彿從阿公開始種在家族基因的堅毅大愛，以及來自媽媽的堅強意志，支撐翁倩玉至今，不論是她22歲起兩度大病，或後來眼見夢想在前卻只能放棄、痛哭多日。

2024-01-03 08:00