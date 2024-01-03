朱宗慶宣告「朱團2.0」 7年內觀眾翻倍 20國50城巡演

朱宗慶打擊樂團昨天邁入第38周年。創辦人朱宗慶舉辦記者會宣告，要在2030年之前達成觀眾翻倍的計畫，讓如今一年4萬的觀眾人口，翻倍為一年8萬。他也預告將於2026年至2030年期間，完成全世界5大洲20個國家、50個城市世界巡演計畫，讓「朱團2.0」全面蛻變與升級。

朱宗慶回憶，1986年創團之時，設定「立足台灣、放眼世界」的目標。如今，台灣打擊樂的重鎮地位已為世界公認，「我們可以有自信地說，在打擊樂這個領域，台灣就是世界、世界就是台灣。」

去年4月8日，朱宗慶打擊樂團宣告「再燃鬥志、繼續前行」，啟動「JPG40倒數1000天計畫」。在為期270天的醞釀期過程中，朱宗慶帶領團隊各部門聚焦於關鍵核心、凝聚共識。昨天朱宗慶則正式宣告「JPG40倒數1000天計畫」進入衝刺階段。在邁向「朱團2.0」這個明確的願景方針下，演奏、教學、研究、推廣工作的各單位具體規劃各項重整與變革計劃，並付諸行動。

朱宗慶設定目標，預計用接下來7年的時間，以「旗艦作品、跨世代人才、倍增觀眾」來推動團隊整體性、全面性的升級與蛻變，並展現「破釜沉舟」之意志，以「2026-2030世界巡演計畫」來總整所有的努力。朱宗慶打擊樂團預計於2026年產製出一套具代表性的旗艦作品，於2026-2030年間完成世界5大洲、20國、50城，以及台澎金馬22縣市巡演。

朱宗慶也介紹8名新團員，包括陳致欽、王倚軒、陳珮馼、何欣蓉、劉昕宜、黃心妤、張倚珮及陳煥梧，平均年齡為23歲。他指出，這幾名團員的共同特質是年輕與早熟，充滿演奏戰力。他們生長於打擊樂沃土之中，不像朱團的第一代成員是從零開始墾荒。