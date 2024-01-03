健康主題館／首例健保給付CAR-T 抗癌要價819萬元

花蓮慈濟醫院昨天完成全台首例健保給付的CAR-T治療，張女士罹患難治型瀰漫性大B細胞淋巴癌，抗癌9年幾乎年年復發。她先以低劑量化療進行「淋巴消除術」，昨天進行細胞回輸。這項治療方式原要價超過千萬元，經健保議價後每劑仍要819萬元。

細胞回輸過程分秒必爭，自細胞實驗室取出後，由醫療團隊盡快送至移植病房，解凍後於半小時內回輸患者體內。花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠說，正式回輸細胞前5日，病人先以低劑量化療進行淋巴消除術，體內白血球由3000降至700以下，維持體內合適環境，經2日休息後，才回輸細胞。

自病人體內取出T細胞，送至藥廠瑞士總部改造後，以專機送回花蓮慈院的CAR-T細胞，共有4億顆、21毫升，保存於2片特殊鐵片之間，放置於該院地下室的細胞中心攝氏零下190度設備中，上午先送至移植病房辦公室解凍3分鐘，再以靜脈注射方式回輸病人體內，且從解凍至輸注完畢需在30分鐘內完成。過程由該院幹細胞與精準醫療研發中心免疫治療科副主任黃威翰執行。

張女士於去年12月28日即住進移植病房，她的丈夫黃先生每日隔著病房玻璃陪伴。元旦兩人受訪表示，完全信任醫療團隊，樂觀看待治療過程，不擔心治療失敗機率。

醫療團隊取出改造後保存於攝氏零下190度的CAR-T細胞。記者林琮恩╱攝影

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，CAR-T細胞治療是近代癌症治療的最大突破之一，結合基因療法、細胞療法、免疫療法三項高科技醫療，也是許多復發癌症病友的重生希望，過去花東病人必須「盤山過嶺」至西部接受治療，現今情況翻轉，全台首例CAR-T治療不在台北，而在花蓮慈院進行，是東部醫療的一大里程碑。

價格降低 吸引國際病人

李啟誠說，2017年美國食品藥物管理局（FDA）核准此項CAR-T治療，每劑要價逾1500萬元台幣，經健保議價後，每劑給付價為819萬元台幣，過去CAR-T治療最大的障礙是「財務毒性」，健保給付後病人經濟壓力緩解，該項治療用於B細胞淋巴癌成功率可達4成。本次健保給付後，因健保議價能力強，給付價格是全球新低，國際病人連帶受惠，申請至台灣治療。

一名越南13歲女病童，將於下周飛抵花蓮慈濟，自費接受CAR-T治療。李啟誠說，該病人罹患急性淋巴性白血病，經骨髓移植後仍復發，已無有效化療藥物可用，因越南尚無可處理CAR-T治療的人體細胞組織優良操作規範（GTP）實驗室，所以來台治療，將由花蓮慈院抽取患者T細胞後，送至瑞士的實驗室進行改造。

CAR-T已7患者核准用藥

衛福部健保署自去年11月1日起給付CAR-T細胞治療，給付對象包括25歲以下急性淋巴性白血病（ALL）與難治型瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）二類。

健保署署長石崇良表示，截至昨天共有7例患者經事前審查核准用藥，分別為ALL1例、DLBCL6例。病例分布除花蓮慈院病人外，還有台大醫院4例，預計於近期執行；台中榮總2例，預計於本月下旬執行。另外，有5位病人正申請審查，分別為ALL2例、DLBCL3例。