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新年天象精采 北市天文館象限儀流星雨明晚登場

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

新年到來，台北市立天文館公布今年天象將發生多場「月掩亮星」，其中以7月25日的「月掩土星」最為精采少見，若錯過則下次要等到2036年。

天文館表示，10月31日也會出現難得「月球掠掩角宿一」，中部地區民眾可在掩星過程中看到角宿一多次消失又復出的奇特現象。

2024年還有多次相當靠近的「行星合」，如2月22日金星合火星、4月11日火星合土星、6月4日水星合木星等，其中又以8月15日的火星合木星最特別，兩星當日相距僅0.31度，不到一個滿月的寬度，從午夜至日出前都可欣賞這兩顆明亮行星緊依美景。

去年1月初發現的C／2023 A3（紫金山-阿特拉斯）彗星，將於9月27日通過近日點，並在10月12日通過近地點。根據預報，這顆彗星在9月底至10月初這段時間裡以肉眼即可觀賞。

過往備受矚目的三大流星雨依然精采，天文館說，觀賞各有特定時機與要訣，如1月4日的象限儀流星雨需在上半夜觀賞，8月12日英仙座流星雨則是下半夜觀賞條件較好，12月14日的雙子座流星雨受滿月影響，觀賞時應背向月球方向。

流星雨 火星 天文館

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