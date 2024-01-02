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NGS擬納健保助癌友精準用藥 罕見肺癌盼加速新藥給付

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
健保署將於本月討論「次世代基因定序」（NGS）給付時機。聯合報系資料照
健保署將於本月討論「次世代基因定序」（NGS）給付時機。聯合報系資料照

精準個人化醫療已成癌症治療趨勢，健保署將於本月討論「次世代基因定序」（NGS）給付時機，台北榮民總醫院胸腔部部主任陳育民表示，肺癌位居國人癌症排行之首，罹患人數眾多，健保即將提供一生一次基因檢測，但癌友更希望加速新藥給付腳步，讓占比較少的罕見突變基因患者也有活下去的機會。

健保署長石崇良日前表示，這次開會將討論NGS檢測時機，回歸各專科醫師專業建議，不可能所有病人都直接使用NGS檢測。以肺癌為例，一半患者在使用單基因檢測後，如有反應，就可直接使用治療，無須接受NGS檢測，就可精準用藥。

對此，陳育民指出，在所有肺癌患者中，以肺腺癌為主，其中約有二分之一屬於EGFR基因變異，如以此推估，確實有一半肺癌患者在接受EGFR基因單一檢測，就可找到適合的標靶藥物。

在肺癌用藥上，陳育民說，健保已給付四個標靶藥物，但至少有四種藥物尚未獲得給付，從肺癌病友角度來看，最怕的是在NGS檢測下，找到適合自己的藥物，但此藥物卻尚未列入給付，無力承擔藥費，等於先給了希望，又陷入另一個絕望。

台灣癌症基金會、台灣肺癌研究學會日前針對肺癌病友及家屬進行「醫療檢測認知調查」，結果顯示，8成肺癌病友擔心，即使藉著NGS 篩出致癌基因，但相對應的標靶藥物如尚未納保，等於是無藥可用。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院胸腔內科主任洪仁宇指出，目前約有六至七成肺癌患者在接受基因檢測後，順利使用相對應、且健保給付的標靶藥物，至於基因突變人數較少的肺癌病友，則常是一場空，好不容易找相對應的藥物，但需自費用藥，受限於經濟能力，又未購買實支實付醫療保單，等於再一次受到打擊。

陳育民指出，肺癌基因變異類型眾多，部分種類占比極少，例如，ALK、ROS1、T790M、c-MET與Exon 20等。以Exon 20罕見突變基因為例，占比不到全部肺癌的3％，癌友對於第一代到第三代標靶藥物的治療反應不佳，過去只能使用傳統化療藥物，但預後不理想，需用新藥才有機會續命，只可惜健保尚未給付。

洪仁宇表示，健保署擬定開放「次世代基因定序」（NGS）給付，已決定給付對象，希望在討論相關措施時，也能同步審議新藥納入健保，才能造福更多癌友。

肺癌 基因 健保

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