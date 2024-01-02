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首例健保CAR-T完成輸出 療程順利觀察2週可出院

中央社／ 台北2日電

細胞治療CAR-T自去年11月起納健保給付，藥價為新台幣819萬元。健保審查通過給付國內首例個案，是罹淋巴癌7旬婦人今天上午10時開始輸出30分鐘療程順利，至少觀察2週無異狀可出院。

健保署自去年11月1日起，細胞治療CAR-T納入健保給付，適應症包含急性淋巴性白血病（ALL）、復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL），將採為期2年的暫時性支付，藥價高達新台幣819萬元、預估每年可受惠100人，健保每年須挹注約8億元。

目前國內有7家醫學中心可進行CAR-T治療，衛生福利部中央健康保險署長石崇良日前出席活動致詞時指出，健保已審查通過國內首例給付CAR-T治療個案，給付首例個案是罹患瀰漫性大B細胞淋巴癌的女性，為花蓮慈濟醫院病例。

花蓮慈濟醫院血液腫瘤科主治醫師李啟誠今天中午告訴中央社記者，這名70歲個案今天上午已輸出完畢，上午10時開始CAR-T療程，過程約30分鐘非常順利。因CAR-T治療需前行小化療，個案上週已住院化療，前2天是休養期，健保署東區業務組長黃兆杰今天到場為病人打氣。

李啟誠說，婦人目前狀況良好，CAR-T最怕引起細胞激素風暴，雖國際間過去經驗已有預防處置，但個案需觀察至少2週，無異狀才能出院。個案出院後需要定期追蹤2大重點數據。個案已與B細胞淋巴癌纏鬥9年，2年前再復發，追蹤第1個重點就是透過正子造影，監測癌細胞復發與否。

CAR-T治療被形容為抗癌特種部隊，改造出具記憶性的T細胞對抗癌細胞，但李啟誠表示，治療過程中仍可能會消滅正常B細胞，造成免疫球蛋白減少，雖然人體B細胞被消滅不會危及性命，但抵抗力可能降低，所以第2點追蹤重點是免疫力，必要時需額外輸入免疫球蛋白。

健保署 淋巴 抗癌

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