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2024年天象豐富！「月掩土星」7月登場 錯過再等12年

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
去年1月初發現的C/2023 A3（紫金山-阿特拉斯）彗星，將於9月27日通過近日點，並在10月12日通過近地點，在9月底至10月初這段時間裡以肉眼即可觀賞。圖／天文館提供
去年1月初發現的C/2023 A3（紫金山-阿特拉斯）彗星，將於9月27日通過近日點，並在10月12日通過近地點，在9月底至10月初這段時間裡以肉眼即可觀賞。圖／天文館提供

新年到來台北市立天文公布今年天象，除了1月4日象限儀流星雨打頭陣登場，還有機會欣賞到難得一見的明亮彗星。而上一次夜間出現是在2002年月掩土星事件，今年7月將再度發生，民眾可以透過望遠鏡觀察難得一見天象，這次若錯過下次要等到2036年才能看到。

今年將發生多場月掩亮星事件，包含5月月掩火星，8月及12月掩一等亮星角宿一，其中以7月25日的「月掩土星」最為精彩少見，上次夜間發生已是2002年，明亮的土星會在一分鐘內逐漸變暗消失，以望遠鏡則可觀察到土星衛星、土星環和土星本體依序被月面掩蔽，若錯過而下次則等到2036年。

天文館表示，10月31日也會出現難得「月球掠掩角宿一」，中部地區民眾可在掩星過程中看到角宿一多次消失又復出的奇特現象，而相同事件要到2087年才會再次出現。

天文館說，2024年還有多次相當靠近的「行星合」，如2月22日金星合火星、4月11日火星合土星、6月4日水星合木星等，其中又以8月15日的火星合木星最特別，兩星當日相距僅0.31度，不到一個滿月的寬度，從午夜至日出前都可欣賞這兩顆明亮行星緊依美景。

此外，去年1月初發現的C/2023 A3（紫金山-阿特拉斯）彗星，將於9月27日通過近日點，並在10月12日通過近地點。根據預報，這顆彗星的最大亮度估計可接近0等，並發展出長長的彗尾，在9月底至10月初這段時間裡以肉眼即可觀賞。

過往備受矚目的三大流星雨依然精彩，天文館分享，觀賞各有特定時機與要訣，如1月4日的象限儀流星雨需在上半夜觀賞，8月12日英仙座流星雨則是下半夜觀賞條件較好，12月14日的雙子座流星雨受滿月影響，觀賞時應背向月球方向。

上次夜間發生已是2002年「月掩土星」今年7月25日再次登場，若錯過下次要等到2036年才能看到。圖／天文館提供
上次夜間發生已是2002年「月掩土星」今年7月25日再次登場，若錯過下次要等到2036年才能看到。圖／天文館提供

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