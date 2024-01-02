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新竹8.4度！早晚冷 明東北季風南下降溫下周日再一波

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
最近早晚泠，明天及下周日各有一波東北季風，北台灣降溫。本報資料照片
最近早晚泠，明天及下周日各有一波東北季風，北台灣降溫。本報資料照片

天氣溫差大，要注意衣物增添。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晴朗穩定，白天氣溫回升、早晚冷。明晨仍有輻射低溫，白天東北季風南下，迎風面北部、東半部轉局部短暫雨，白天起氣溫逐漸下降，入夜北台轉冷。

吳德榮指出，這波冷空氣雖僅屬東北季風等級(台北觀測站低溫16.1度)，今晨因輻射冷卻，截至6：53分本島平地最低氣溫為新竹(關西鎮)8.4度，苗栗(三灣鄉)8.5度；各地平地最低氣溫約在9至12度。

今各地晴朗穩定，白天氣溫回升、早晚冷。各地區氣溫：北部9至25度，中部12至27度，南部12至29度，東部11至28度。

吳德榮指出，明晨仍有輻射低溫；白天起強度與前波類似東北季風南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，白天起氣溫逐漸下降，入夜北台轉冷。周四(4日)北部多雲轉晴，中南部晴朗穩定，東半部仍有零星降雨。

周五、六(5、6日)各地晴朗穩定，周四至周五晨，北涼南舒適，因輻射冷卻，各地早晚偏冷；周五白天起至周六，冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

吳德榮指出，各國最新模式模擬顯示，下一波冷空氣強度漸趨一致，仍為東北季風等級；下周日、一(8、9日)影響，北部、東半部轉有局部短暫雨；但模擬強度仍在微調中，應持續觀察。

東北季風 吳德榮 輻射

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