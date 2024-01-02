台鐵公司揭牌 事故家屬：別再忽略安全

國營台鐵公司昨天正式掛牌成立，蔡英文總統出席揭牌典禮時強調政府會繼續協助台鐵落實安全改革，台鐵也將「安全憲章」張貼於公司入口處，但太魯閣號事故罹難者家屬仍提醒，昨天是沉重的一天，在喪失六十七條生命、付出沉重代價後，台鐵安全改革才受到重視，希望台鐵公司董事長杜微可擔起責任，不要再忽略安全。

昨天零時整，台鐵公司董事長、時任台鐵局長杜微（左）和台鐵公司總經、時任台鐵局副局長馮輝昇，共同卸下「台灣鐵路管理局」機關銘銜牌。記者楊竣傑／攝影 台灣鐵路管理局歷經普悠瑪號與太魯閣號事故後，改制為台鐵公司，時任台鐵局長、台鐵董事長杜微，與時任台鐵副局長、台鐵總經理馮輝昇，昨天深夜零時共同卸下位於台北車站東二門的「台灣鐵路管理局」機關銘銜牌，象徵一三六年歷史的台鐵局走入歷史。

昨天上午蔡英文總統、行政院長陳建仁、前閣揆蘇貞昌、交通部長王國材等官員出席揭牌典禮，並共同拉下紅布條，宣布「國營台灣鐵路股份有限公司」正式成立。蔡英文致詞時表示，感謝事故罹難家屬支持，協助台鐵組織轉型及安全改革，台鐵公司化走了廿年，未來政府繼續協助台鐵，守護旅運安全，永續經營，共同見證開啟台鐵新篇章。

由於社會皆期盼台鐵公司成立後，可確保也變得更安全，台鐵不僅仿效日本ＪＲ西日本，提出安全是公司營運最重要使命、形塑安全文化等六點的「安全憲章」，杜微更率領員工於典禮上朗讀安全宣言。

不過昨受邀出席典禮的太魯閣號事故罹難者家屬程俐涵表示，對家屬而言，昨天是沉重的一天，因台鐵公司化講了廿幾年，竟在付出沉重代價後，台鐵安全改革才受重視；她希望杜微擔起責任，不要再忽略安全。太魯閣號事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀則說，家屬很清楚公司化並不等於安全，盼杜微帶領台鐵，把百年老店變得符合現代與安全需求。

杜微則表示，公司建立新的安全體系，調整組織編制、加強教育訓練等，採納國內外專家建言，確實降低風險、促進安全；他強調，不會忘記台鐵這幾年發生的重大事故，也不會忘記罹難家屬監督的力量，確保安全是未來最重要工作，台鐵絕對能打造黃金十年，進入下個百年時代。