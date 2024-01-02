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健康主題館／少吃多動 逆轉脂肪肝不是夢
消脂保肝 降肝硬化及肝癌風險
脂肪肝與代謝性問題是全球普遍現象，主要跟「多吃少動」有關，尤其手搖飲、酒精都是含糖飲料，是造成孩童及成人脂肪肝的原因之一。逆轉脂肪肝，可避免日後走上肝纖維化、肝硬化及肝癌風險，「消脂保肝」必須從改變飲食、生活習慣及養成規律運動做起。
陽明交通大學與中研院、國內多家醫學中心分析健保資料庫，追蹤脂肪肝病人10年發現，脂肪肝病人長期服用低劑量阿斯匹靈，可減少5成肝癌罹患率，研究成果也刊登在國際知名期刊「刺胳針」。
阿斯匹靈是使用非常普遍的老藥，不少人會服用阿斯匹靈來保護心臟，用來預防心血管疾病及大腸癌風險，但仍有其藥物副作用，如腸胃道出血等，能否長期使用需要醫師專業評估與處方。
美國史丹福大學研究顯示，雖然美國民眾B、C肝帶原風險極低、僅1%左右，每年罹患肝癌風險卻逐年增加約9%，探究原因是肥胖及脂肪肝啟動身體發炎機制，進而慢慢演變為肝纖維化、肝硬化及肝癌，因此肝病防治除了要避免感染B、C型肝炎，還要從預防及逆轉脂肪肝做起。
含糖飲料 易致身體代謝出問題
手搖杯是孩童的含糖快樂飲，酒精是成人的含糖快樂飲，脂肪肝及三高慢性病引起的身體發炎、代謝性問題等，都會造成代謝性脂肪肝病。
消脂保肝的不二法門，就是「少吃多動」，尤其運動可減少內臟脂肪堆積，只要運動量足夠，身體肌肉也會增加。建議長輩如果想鍛鍊核心肌群，平時不妨練習邊快走、邊縮小腹，或養成能站就不坐、能坐就不躺原則，設定手表或手機鬧鈴隨時提醒記錄，養成運動習慣、日積月累，逆轉脂肪肝不是夢。
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