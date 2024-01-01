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太魯閣家屬許台鐵靈魂重生 喊話總統候選人未見政見

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵公司今天成立，普悠瑪事故、太魯閣事故罹難家屬受邀出席揭牌典禮。記者周彥妤／攝影
台鐵公司今天成立，普悠瑪事故、太魯閣事故罹難家屬受邀出席揭牌典禮。記者周彥妤／攝影

台鐵公司今天成立，普悠瑪事故、太魯閣事故罹難家屬受邀出席揭牌典禮。太魯閣事故罹難家屬組成的「太魯閣的眼淚」晚間在臉書重申，如何利用公司組織靈魂重生，賦予台鐵公司新生命，落實安全改革政策，是最重要任務，家屬深深期許。另喊話各總統候選人，台鐵每日運送大量乘客，但至今都未在其政見中，看見台鐵公司化後的藍圖與實踐。

太魯閣的眼淚晚間在臉書發文，今天是台鐵公司的第一天，家屬代表秦櫻華、陳品萱一起參與揭牌儀式。台鐵公司今天掛牌，這一刻來得這麼不容易，喊了20多年公司化，如同今天總統蔡英文、行政院長陳建仁、交通部長王國材、行政院長前院長蘇貞昌致詞時所提，台鐵公司化推動不容易，是經過多少人一起努力，更因普悠瑪事故、太魯閣事故罹難家屬，將悲痛化為力量，推動公司化，參與台鐵改革，並持續監督。

太魯閣的眼淚重申，公司化是安全的起點，並非終點；今天開始，台鐵不再是昨日負債累累的老店、也不再是行政機關，如何利用公司組織靈魂重生，賦予台鐵公司新生命，落實安全改革政策，是最重要任務，我們深深期許。

太魯閣的眼淚表示，上周我們與台鐵公司董事會面，也對董事強調「鐵道安全沒有盡頭，但已經不能再等待」，「身為領航員的董事長，你準備好了嗎？身為罹難者家屬的我們，將會持續關注公司化的台鐵，也會持續監督，直到台鐵跟安全劃上等號的那一天。」

太魯閣的眼淚再呼籲各總統候選人，台鐵每天運送大量乘客，很多人人生每一哩路上都有台鐵；然而，至今我們都未在各總統候選人的政見中，看見台鐵公司化後的藍圖與實踐。

台鐵公司化 太魯閣撞車事故

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