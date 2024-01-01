第五屆公益彩券今開賣！台彩推六款新刮刮樂 總獎金逾65億元

第五屆公益彩券今天熱鬧開賣，全國各地不少民眾湧入投注站買彩券試手氣。台灣彩券公司受公益彩券發行機構中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）委託，辦理第五屆公益彩券發行業務，今天有近5300家電腦型彩券投注站順利上線，刮刮樂也於第5屆首日隆重推出包含「大發利市」、「無敵開獎機」、「招財進寶」、「百萬年終獎金」、「聚寶盆」、「柿柿如意」共6款新品，總獎項超過1593萬個，總獎金逾65億元。

第五屆公益彩券首日近5300家電腦型彩券投注站同時上線營業、全國5萬3千多名立即型彩券經銷商將可銷售第5屆首發刮刮樂新品，第5屆公益彩券全國共計有432個批售兌獎處，包含中信銀行、華南銀行、第一銀行、農會與信用合作社，相比第4屆共計新增18家立即型彩券批售兌獎處。

台灣彩券表示，從96年起發行第3屆與第4屆公益彩券的17年間，中信銀行與台灣彩券在主管機關財政部大力支持及全國經銷商共同努力下，彩券業績逐年創新高，去年度創下業績新高達1425.91億元，不僅業績逐年穩定成長，累計政府回饋金也達437.076億元，17年來為政府創造之公益盈餘超過4579.08億元，更積極鼓勵中獎人捐出部分獎金做公益，累計中獎人捐款已超過59億元，幫助超過769萬人次弱勢族群，公益彩券可說是台灣社會善的循環。

台彩指出，第五屆公益彩券今日順利開賣，近5300台投注機同時上線，系統運作順暢。第5屆電腦型彩券持續發行廣受民眾喜歡的大樂透、威力彩、今彩539、BINGOBINGO賓果賓果、3星彩、4星彩、39樂合彩及49樂合彩，共8種遊戲；而第5屆電腦型彩券遊戲開獎作業將於每晚8時30分於三立財經iNews（定頻位置第48台）與非凡新聞（定頻位置第58台）同步實況轉播，當天開獎的各期公益彩券開獎實況也會於Youtube影音網站同步直播，民眾還可經由台灣彩券公司官方網站www.taiwanlottery.com首頁連結點選收看開獎實況。

第五屆公益彩券首發6款刮刮樂新品，特別設計了充滿動感的「歡慶開賣」圖案在每款票面上，6款新品總獎項超過1593萬個，總獎金逾65億元。全新主題刮刮樂「大發利市」每張售價500元，票面上映入眼簾的大「發」字金碧輝煌、閃耀光芒，周邊旺財鳳梨、金玉珠寶發財樹、翠綠開運竹及喜氣爆竹簇擁圍繞，喜慶與財富感十足，頭獎500萬元共有4個，5千元（含）以上獎項超過10萬個，總中獎率42.02%。

「無敵開獎機」每張售價300元，刮獎過程猶如置身樂透開獎現場般刺激好玩，頭獎300萬元共有5個，總中獎率38%；「招財進寶」每張售價200元，頭獎200萬元共有6個，總中獎率33%；「百萬年終獎金」每張售價200元，頭獎100萬元多達120個，總中獎率33.72%；「聚寶盆」每張售價100元，頭獎50萬元共有8個，總中獎率33.05%；「柿柿如意」每張售價100元，頭獎30萬元共有8個，總中獎率32%。