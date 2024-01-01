影／北市聯醫婦幼院區分家 3年內恢復為專責醫院

為打造友善育兒城市，給予婦幼更良好照顧，台北市長蔣萬安日前拍板，聯醫和平、婦幼院區將分家，目標3年內要將婦幼院區成立全台第一家婦幼專科醫院。今天元旦寶寶記者會副市長林奕華也透露，月子中心預計4月初重新開幕，未來將讓更專業團隊照顧婦幼族群。聯醫補充，今年將以提升功能為主，接下來人士、專業上也會逐年調整。

林奕華表示，少子女化已經是國安問題，市長蔣萬安也相當重視，上任後提供獎勵及補助、友善懷孕育兒環境，北市聯醫體系完善，婦幼院區過去更是全台新生兒出生數最多醫院，一年最高接生數破萬，等同每4個新生兒就有1個是婦幼院區出生，今年起更要成立婦幼院區要成為專責院區，月子中心也預計4月初重新開幕，讓專業團隊照顧婦幼。

聯醫總院長蕭勝煌表示，從2005年起把10間醫院整併為一家醫院，分成10個院區，今年目標將以提升功能為主，如月子中心過去因疫情關係歇業，預計在今年4月初重新開幕，目前規畫開設10到14床，逐步加大量能至20床，會逐步從人事、從備孕到產後相關專業等，目標2026年成為專責院區。

提升婦幼院區專科功能專案小組執行秘書林陳立補充，從預防疾病、協助新手父母照顧小孩，會有兒童專責醫師協助照顧，人力上也會增加，包含公衛師、助產師、個管師等，硬體也會升級，第一波預計人力要補至355人，預計還要補足100多位人力。

衛生局長陳彥元表示，婦幼衛生是市府非常重視方向，期盼在2026年前設做各式各樣的整併、調度回復獨立院區，當然政策布建不僅僅在婦幼院區，包括整個台北市的疫苗的注射、預防醫學，甚至跨局處合作，營建在北市育兒安心感，市政府跟衛生局都會攜手合作，把這塊做得更好。