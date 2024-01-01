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電梯裡跨年！高雄9人受困大樓電梯50分鐘 獲救已2024

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市9名民眾昨深夜受困在前金區一棟大樓電梯內，消防員花50分鐘解危，9人獲救時，已是2024年，在電梯裡跨年經驗難忘。記者石秀華／翻攝
高雄市9名民眾昨深夜受困在前金區一棟大樓電梯內，消防員花50分鐘解危，9人獲救時，已是2024年，在電梯裡跨年經驗難忘。記者石秀華／翻攝

全台昨晚瘋跨年！但高雄市前金區一棟大樓電梯在2023年倒數剩下約30分鐘時「鬧脾氣」，9名民眾進入後，電梯不動卡住，急忙打119求救，消防員趕抵，花了50分鐘解危，9人獲救時已過了一個年頭，2024年初始的經驗，可能永身難忘！

警消指出，位於前金區中正三路一棟大樓的電梯，昨晚11時30分許，突然傳出故障，受困在電梯內的民眾打119求救，消防員獲報前往救援，花了4、50分鐘才將電梯門打開，救出受困民眾。

現場數了一數，共9名男女，別人在跨年夜看煙火、聽藝人演唱，興奮倒數「5、4、3、2、1」時，9人只能無奈在電梯裡跨年，就這樣過了2023年最後一天，直到2024年元旦凌晨零時十分許才獲救。

獲救民眾有人一臉驚恐，一名男子指被困了50分鐘，長這麼大，第一次在跨年夜遇到這種事，很難忘。

高雄市9名民眾昨深夜受困在前金區一棟大樓電梯內，消防員花50分鐘解危，9人獲救時，已是2024年，在電梯裡跨年經驗難忘。記者石秀華／翻攝
高雄市9名民眾昨深夜受困在前金區一棟大樓電梯內，消防員花50分鐘解危，9人獲救時，已是2024年，在電梯裡跨年經驗難忘。記者石秀華／翻攝

電梯 跨年 消防員

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