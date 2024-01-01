佛光山元旦佛化婚禮有星雲大師福證影片 吳伯雄授婚姻祕訣

今天2024年元旦，在佛光山佛陀紀念館大覺堂有卅八對新人舉辦佛化婚禮，莊重典禮中還播放開山祖師星雲大師祝福影片，眾人在佛光山住持心保和尚證婚、國際佛光會榮譽總會長吳伯雄、戴美玉伉儷主婚下完成，吳伯雄還分享維持婚姻的撇步。

已圓寂星雲大師曾說，佛教徒在佛前舉行佛化婚禮，不但簡單隆重，尤其在佛前由高僧大德福證並宣誓，男女雙方有了共同的信仰、共同的信念，共同依靠佛法為慈航，在人生的旅途上必能患難與共，相互扶持，因此藉著佛緣永結同心，更能保障婚姻的幸福美滿。

2024百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮，由法師們引領卅八對新人在三寶之前締結良緣。全場有可愛的小花童、禮堂充滿喜氣，吳伯雄與兒子、孫子獻唱「愛的禮物」，祝福百年好合，現場莊重、甜蜜、溫馨。

來自洛杉磯佛光青年第一分團劉憲章、義工佛光青年分團吳亞蓁，兩人因參加佛光會活動認識，經過7年交往才步上婚姻殿堂，兩人表示，他們能突破美國與台灣的距離、文化差異有共同的信仰。

來自英國的新郎AARON WILSON在佛光大學向新娘鄭慈馨求婚，兩人最常約會地就是佛光大學，因父母都是信仰佛教，他們是透過父母極力推薦，來參加佛化婚禮。

今年共有38對新人接受祝福，參與菩提眷屬 204對，吳伯雄表示，自己13年全勤，今年是他與妻子戴美玉結婚60周年，以鑽石婚身分出席活動，他笑稱終於熬出頭。

吳伯雄還自曝戀愛史，耳提面命在場新人，婚姻生活難免會有爭吵，當一方聲音越來越大，另一方千萬不要火上加油，像他就會選擇裝聾作啞，更特地改變「你儂我儂」這首歌，還小哼了幾句「你儂我儂，我耳朵聾，你說什麼，我聽不懂，再說一遍，還是聽不懂，你說你愛我，我就聽得懂」唱完立刻獲得全場如雷掌聲。