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佛光山元旦佛化婚禮有星雲大師福證影片 吳伯雄授婚姻祕訣

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
全場38對新人在佛陀座下完婚。記者蔡世偉／攝影
全場38對新人在佛陀座下完婚。記者蔡世偉／攝影

今天2024年元旦，在佛光山佛陀紀念館大覺堂有卅八對新人舉辦佛化婚禮，莊重典禮中還播放開山祖師星雲大師祝福影片，眾人在佛光山住持心保和尚證婚、國際佛光會榮譽總會長吳伯雄、戴美玉伉儷主婚下完成，吳伯雄還分享維持婚姻的撇步。

已圓寂星雲大師曾說，佛教徒在佛前舉行佛化婚禮，不但簡單隆重，尤其在佛前由高僧大德福證並宣誓，男女雙方有了共同的信仰、共同的信念，共同依靠佛法為慈航，在人生的旅途上必能患難與共，相互扶持，因此藉著佛緣永結同心，更能保障婚姻的幸福美滿。

2024百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮，由法師們引領卅八對新人在三寶之前締結良緣。全場有可愛的小花童、禮堂充滿喜氣，吳伯雄與兒子、孫子獻唱「愛的禮物」，祝福百年好合，現場莊重、甜蜜、溫馨。

來自洛杉磯佛光青年第一分團劉憲章、義工佛光青年分團吳亞蓁，兩人因參加佛光會活動認識，經過7年交往才步上婚姻殿堂，兩人表示，他們能突破美國與台灣的距離、文化差異有共同的信仰。

來自英國的新郎AARON WILSON在佛光大學向新娘鄭慈馨求婚，兩人最常約會地就是佛光大學，因父母都是信仰佛教，他們是透過父母極力推薦，來參加佛化婚禮。 

今年共有38對新人接受祝福，參與菩提眷屬 204對，吳伯雄表示，自己13年全勤，今年是他與妻子戴美玉結婚60周年，以鑽石婚身分出席活動，他笑稱終於熬出頭。

吳伯雄還自曝戀愛史，耳提面命在場新人，婚姻生活難免會有爭吵，當一方聲音越來越大，另一方千萬不要火上加油，像他就會選擇裝聾作啞，更特地改變「你儂我儂」這首歌，還小哼了幾句「你儂我儂，我耳朵聾，你說什麼，我聽不懂，再說一遍，還是聽不懂，你說你愛我，我就聽得懂」唱完立刻獲得全場如雷掌聲。

國際佛光會榮譽會長吳伯雄賢伉儷，帶著兒孫一同前來，並擔任主婚人。記者蔡世偉／攝影
國際佛光會榮譽會長吳伯雄賢伉儷，帶著兒孫一同前來，並擔任主婚人。記者蔡世偉／攝影
佛光山在元旦舉辦百年好合佛化婚禮。記者蔡世偉／攝影
佛光山在元旦舉辦百年好合佛化婚禮。記者蔡世偉／攝影
38對新人在婚禮中聆聽佛光山開山祖師星雲大師以及現任住持心保和尚開示。
38對新人在婚禮中聆聽佛光山開山祖師星雲大師以及現任住持心保和尚開示。

吳伯雄 婚姻 婚禮

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