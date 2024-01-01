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「台鐵公司」掛牌！票價是否調整 董事長杜微：今年度開始研議

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台鐵公司掛牌票價是否調整 董事長杜微：今年度起研議研究

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵公司今天掛牌，董事長杜微（左1）重申，目前沒有任何調整票價的方案，確認公司安全、服務做好，今年度會開始研議、研究，同時審視外界對公司經營的態度與建議，再來擬定。記者周彥妤／攝影
台鐵公司今天掛牌，董事長杜微（左1）重申，目前沒有任何調整票價的方案，確認公司安全、服務做好，今年度會開始研議、研究，同時審視外界對公司經營的態度與建議，再來擬定。記者周彥妤／攝影

台鐵公司今天掛牌，對於票價調整議題，董事長杜微重申，目前沒有任何調整票價的方案，確認公司安全、服務做好，今年度會開始研議、研究，同時審視外界對公司經營的態度與建議，再來擬定。

136年歷史的台灣鐵路管理局，元旦起改制為國營台灣鐵路股份有限公司。今天上午舉行揭牌典禮，總統蔡英文、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、交通部長王國材、行政院前院長蘇貞昌等人，以及普悠瑪、太魯閣事故家屬代表均出席。

會後，交通部長王國材受訪表示，台鐵要邁入第137年，改制台鐵公司後，從行政單位變成企業單位，藉由法規鬆綁、土地開發、債務清零，期待未來提供安全、服務相關設施，對台鐵期待很深。

他說，過去一年多，為了公司化，台鐵工會和同仁歷經很多場次溝通，總算達成共識，過程艱辛，大家期待走向下一個百年台鐵公司。

王國材說，現在成立台鐵公司，董事長、董事會扮演角色重要，交通部也不會不管，但大部分營運面，會尊重他們決議。

杜微表示，台鐵局短期負債約1700億元，移轉給償債基金，由償債基金日後用償債計畫償還，台鐵公司現在重新開始，會特別注意公司財務，讓公司在好的起始點，往前邁進。

他說明，台鐵負債先前累積，原先負債交給償債基金後，公司就會產生短期負債情形，有負債會加速清還，估計現金流在2026年可以轉虧為盈，不會再有任何負債；至於會計帳，損益表因有龐大折舊沖銷，預估2028年轉虧為盈。

媒體詢問票價調整議題，杜微重申，「台鐵公司目前沒有任何調整票價的方案」，對於調整票價一事，會在公司成立之初，確認公司安全、服務做好，今年度開始研議、研究，也會審視外界對我們經營的態度與建議，再來擬定。

至於人力缺口，杜微指出，經精密統計，截至去年12月底，包括原來屆退、優退，以及申請調到別的單位，共約1000至1100人，不如外界估算會到2、3000人。

他也強調，1000至1100人的缺口，台鐵去年下半年就在調整，包括引進招考900多位特考人員，另還有近200位約僱營運人員，數量足以補充；不過不諱言，新進人員對軌道工作不熟悉，會加強教育訓練考核，彌補落差，提供乘客最安全、可靠服務。

談到春節疏運可能面臨罷工危機，杜微表示，春節疏運早就擬定計畫，同仁如有意見可提出，公司會儘早召開工時協商會議，歡迎有意見同仁都能參與，了解同仁需求，公司也會做最善意、最妥當處理。

至於有同仁反應台鐵公司加強服裝儀容，車站主管、剪收票人員須配戴制帽，引發員工埋怨，他則說，制服分配按規定配發，沒有拿不到制帽問題，用意在公司成立之初，讓旅客感受服務品質維持提升。

台鐵 杜微 票價

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