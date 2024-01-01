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天冷易高血壓3成民眾不自知 醫：恐致主動脈剝離、中風

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
天氣冷三高民眾更要注意，根據衛福部國健署調查，超過3成民眾不自知有高血壓，最近天氣冷是心血管疾病好發季節，更加危險。示意圖／本報資料照片
天氣冷三高民眾更要注意，根據衛福部國健署調查，超過3成民眾不自知有高血壓，最近天氣冷是心血管疾病好發季節，更加危險。示意圖／本報資料照片

天氣冷三高民眾更要注意，根據衛福部國健署調查，超過3成民眾不自知有高血壓，最近天氣冷是心血管疾病好發季節，更加危險。心臟科醫師表示，民眾若有「脖子緊、頭脹、肩膀僵硬」可能就是高血壓的徵兆，但最重要的仍自「自主在家量測血壓」才能知道自己是否有在正常值內，尤其高血壓

根據國健署2017至2020年國民營養健康調查發現，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3%，自知率為67.9%，代表有高達3成以上民眾不自知有高血壓，每當氣溫驟降與天氣濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風急性發作機會大增。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科部主治醫師王宗道表示，高血壓不自知的民眾佔比，世界各國的研究統計皆都在3成左右，台灣也維持好多年了，因為「不量血壓就永遠不會知道自己高血壓」，症狀也不太明顯，第一次量血壓可能都是在醫院的門診。

高血壓症狀並不明顯，但仍有一些前兆可以判斷。王宗道指出，高血壓較常見的徵兆有三種，「脖子緊緊、頭脹脹、肩膀僵硬」，但很容易被當作小毛病，或是其他生活壓力因素，很多人不多加注意，就導致後續中風、主動脈剝離等急性疾病發作。

王宗道說，高血壓是全球排名第一的隱形殺手，但它「可以矯治」，因此即使是自覺健康的人，一年也要至少量測一次「722」，連續「7」天量測、每天量測「2」次（早起、睡前）、每次量測「2」遍，取平均值，若無法連續7天，至少選擇一天進行。

王宗道指出，家庭量血壓是目前最推薦的方式，由於許多民眾到門診會感到緊張，因此會出現白袍高血壓，數據不見得精確，因此建議在家，量測好數據帶到診間給醫師，共同為控制血壓努力。

「冬天最適合量測血壓。」王宗道表示，血壓就是血管內的壓力，分別由心臟收縮力、血管張力、血管內血液量有關；血管張力就是最為重要，冬天血管收縮所以容易手腳冰冷，為了避免身體熱能散失，血壓就會愈來愈高，患者平均冬天血壓控制藥物的使用量，會比夏天多出一顆半的劑量。

要控制好血壓，飲食、生活習慣不可少。王宗道說，天氣冷很容易想吃重口味，但鹽分會幫助體內留住水分，造成心血管的負擔，血壓偏高者飲食上，即使吃火鍋也要避開過鹹的醬料、湯底，有家族病史、心房顫動的民眾，對血壓更敏感更要小心中風。

王宗道提醒，現在再開始控制都猶時未晚，只要現在就把血壓控制好，血管硬化是可以重新軟化的，中風過的患者也更能夠避免二次中風，血壓一旦降下來　引起中風的風險減少的效果非常立即，不像膽固醇得慢慢控制數個月。因為高血壓引發的中風等疾病，冬天發生率是夏天的2至4倍，民眾若覺得頭脹脹、脖子緊緊，不要以為只是睡不好，很有可能就是因為高血壓導致的，應進行自我血壓量測，或尋求專業醫療協助。

台大醫院內科部主治醫師王宗道表示，民眾若有「脖子緊、頭脹、肩膀僵硬」可能就是高血壓的徵兆。本報資料照
台大醫院內科部主治醫師王宗道表示，民眾若有「脖子緊、頭脹、肩膀僵硬」可能就是高血壓的徵兆。本報資料照

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