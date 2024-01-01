「那是最美的風光」蘇貞昌揪蔡英文卸任搭火車走台灣

國營台鐵公司今天元旦掛牌，總統蔡英文、行政院長陳建仁、行政院前院長蘇貞昌等人均出席見證。蘇貞昌致詞時打趣表示，他搭火車70多年，是台鐵的「老顧客」，過去11個月沒工作的日子，坐著台鐵到處走。他說，總統說卸任後想開車到處旅行，畢業總統邀請卸任行政院長，搭火車走遍台灣，那是最美的風光。

136年歷史的台灣鐵路管理局，元旦起改制為國營台灣鐵路股份有限公司。今天上午舉行揭牌典禮，除了蘇貞昌、總統蔡英文，行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、交通部長王國材，以及普悠瑪、太魯閣事故家屬代表均出席。

陳建仁致詞表示，台鐵百年歷史，經過時代更替，承載台灣136年光陰，鐵路發展對台灣扮演舉足輕重角色。

他說，小時候也常搭火車，留下深刻記憶，記得高雄搬到台北，把所有家具搬到貨運車廂，可見台鐵和人民生活息息相關。

陳建仁說，台鐵會給台灣人民嶄新未來，提供更好交通服務的公司，滿足顧客需要，相信改革任務很快完成，也是台灣進步最重要的動力。

蘇貞昌致詞表示，百年台鐵今天轉型，他火車搭了70年，也是推動台鐵公司化曾經的參與者，今天以「老顧客」及「參與者」身分見證。

蘇貞昌億起兒時搭乘火車的回應，他說，小時候住家離屏東火車站很近，幼年與火車汽笛聲相伴；他說，有次爸爸帶著全家人，特別坐火車到台北，一睹新公園地景（現為二二八和平紀念公園）。

他說，早年搭台鐵，為了買票，時不時在車站排隊一天一夜以上，自己也搭乘過學生返鄉專車，記得當時台北到屏東要13小時，連行李架上都有人。

蘇貞昌說，台鐵記錄台灣成長，陪著台灣人南來北往，台灣與台鐵密不可分；他感性表示，這些年，台鐵辛苦了，面對高鐵成立的競爭，以及歷史債務政策要求，都讓台鐵喘不過氣。

他說，台鐵內部爭執，把顧客往外推，以顧客作為談判籌碼，讓台灣人更不滿意，發生事故更是對不起，幸好罹難家屬挺身支持改革，他表示敬佩。

蘇貞昌說，推動台鐵公司化，政府拿出最大魄力及誠意，提出3承諾、2保證，把台鐵債務歸零；話鋒一轉，他表示，藉著轉型進入新時代，台鐵再也不能以顧客方便，作為內部爭執的延續，台鐵沒有其他理由，應用公司經營態度，對顧客有滿意的交代。