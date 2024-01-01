元旦收假國5北返紫爆回堵4公里 預估要塞到凌晨
元旦連假收假日，國5今天中午出現首波北返車潮，雪隧主線前回堵4公里多，羅東至頭城各交流道排隊車陣1至2公里，下午啟動高乘載管制，預計要塞到凌晨1點才能恢復順暢。
今天上午9點32分，國5已經啟動蘇澳至石碇北上各入口匝道儀控及主線儀控，緊縮匝道儀控秒數，宜蘭至坪林平均時速約40公里，近中午北返車潮已開始湧現，雪隧前「紫爆」路段約4公里多，車速不到10公里，走走停停。
宜蘭警方在各重要路口實施交通疏導管制，預估今天返車潮最長恐會在雪隧前回堵達5.5公里，提醒用路人下午1點至6點，國5蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制，建議用路人白天時段可改走台9線從坪林進入國5，避開壅塞路段繼續北行。
另外蘇花路廊中午至下午6點時雙向禁止21公噸以上大貨車通行。
縣警察局同時也提醒民眾，近期有人接到「違反道路交通管理事件逾期未繳」詐騙簡訊，如果收到不明連結，千萬不要貿然進行線上連結繳費，可向各地區監理所站詢問或撥打警政署反詐騙諮詢專線「165」電話，以免受騙上當。
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