台鐵公司化揭牌 蔡總統盼改善安全

「盼透過成立台鐵公司來改善行車安全，提升營運績效以增加服務品質！」總統蔡英文1日在國營台灣鐵路股份有限公司揭牌典禮上表示，兩次不幸的鐵道事故加速台鐵改革的步伐，過程中感謝受難家屬的監督；交通部長王國材則強調，公司化有望改善安全、提升經營效益，讓台鐵提供旅客更好的服務。

啟動改革第一步

蔡英文表示，台鐵是台灣百年最重要運輸，每年都要服務億萬人次，而台鐵因為政策與社會責任造成財務負擔，加上2018年與2021年兩次不幸鐵道事故，因此全力推動公司化的改革，尋求改善台鐵體質，透過調整組織文化、賦予經營自主權和提供補助，盼台鐵未來能增進全民利益、永續經營。

行政院長陳建仁則說，他當年從高雄舉家搬到台北，就是坐台鐵的車廂，台鐵不只帶動觀光人潮流動，也對台灣經濟進步帶來不少幫助，從以前台北到屏東要13個小時，到現在建構環島一日生活圈，盼未來透過設立基金歸零債務，推動留才措施等方式，協助台鐵公司化並更新服務。

蘇邀蔡坐火車環島

「台鐵在我一生中扮演很重要的成長記憶！」前行政院長蘇貞昌回憶說，小時候家裡離屏東火車站很近，今年算是老顧客見證台鐵轉型，他以前在車站排過一天一夜的隊，只為了坐到返鄉的學生專車。後來高鐵成立與歷史債務下，台鐵被壓得喘不過氣，但還好如今順利改革。

他還邀請蔡總統卸任後與他環島坐火車，看看台鐵改革的成果。王國材則說，台鐵除了更新服裝、內規與組織文化外，新車隊也將在今年陸續到位，而台鐵資產開發將不受《國有財產法》限制，盼能主副業都能提升營運成果，讓台鐵優先改善安全，進而提升服務。

現場也由台鐵公司董事長杜微帶領一級主管與列車長、修理士等部門代表進行宣誓，強調台鐵改善安全、加強服務的決心。

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