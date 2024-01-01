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今天是2024首個天赦日 最佳祭祀時間要把握

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是天赦日，命理師楊登嵙建議民眾可把握時間祭祀，以達到補運旺財的效果。圖／本報資料照片
今天是天赦日，命理師楊登嵙建議民眾可把握時間祭祀，以達到補運旺財的效果。圖／本報資料照片

今天是2024年的第一天，也是今年首個「天赦日」，每年天赦日僅有5至7天，命理師楊登嵙建議，今天最佳的祭祀時間是清晨5時至下午3時，只要依規定的方式，向玉皇大帝口頭稟告相關資訊，即可達到替自己補運旺財的效果。

命理師楊登嵙說，許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感，赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，民俗信仰相信，天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住。

楊登嵙說，赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2024年1月1日（農曆11月20日），是今年第一個「天赦日」，古書有記載「春赦戊寅夏甲午，戊申赦日喜秋逢，三冬甲子甚為吉，百事遇禍反為福，其日可以緩（刑獄）、雪（冤枉）、施（恩惠）」。

他說，可見「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因上天有好生之德。

以下為天赦日的祭拜方式：

時間：該日早上5點至下午3點。

供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

方式：拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

天赦日 金紙 生日

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