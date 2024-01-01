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人行道寬度不足..直擊輪椅族視角 每天和障礙競賽 經常繞路折返

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
除了人行道被「擠」進大大小小障礙，騎樓不整平更是身障通行的一大難題，只要有一個騎樓沒設置友善坡度，輪椅族就被迫要折返重新找路走。記者林麗玉／攝影
除了人行道被「擠」進大大小小障礙，騎樓不整平更是身障通行的一大難題，只要有一個騎樓沒設置友善坡度，輪椅族就被迫要折返重新找路走。記者林麗玉／攝影

擺脫行人地獄汙名政府加大力道執法重罰，但走人行道、騎樓也安全？據審計部最新報告，全台仍有逾三分之一道路淨寬不足最低標準，記者跟著台灣身障者人權監督聯盟理事長張學恒直擊人行道是否友善。張嘆，坐輪椅的視角絕對與正常行走看的世界不同，光是走在看似無常的人行道，輪椅族不僅要花好幾倍時間，還常走一半行不通折返，更隱藏有安全危機。

張學恒帶著記者走民權東路六段短短幾百公尺，對輪椅族來說已形同是障礙賽，不過他也直言，台北市的狀況還不是最糟，出了台北更寸步難行，只要不是重畫區，山區、老舊社區等許多路對身障輪椅族來說，根本走不了，下雨天更慘，機車亂停騎樓狀況嚴重，走也走不動，台灣道路對身障者來說，「不可預測的狀況太多、太多...」。

「法規很齊全，問題出在地方執法，號誌桿、電箱、路樹、機車、公車站牌等，只要有設施，大家都想盡辦法擠進人行道」，張說，光是一個超商門口騎樓也常被堆滿雜物籃，「每次看到這樣的路，都不禁感嘆，為何能容忍這樣的行為凌駕法規？」

「台灣人行道猶如輪椅族的隱形殺手」，「法規很齊全問題出在執法，號誌桿、電箱、路樹、機車、公車站牌等，只要有設施，大家都想盡辦法擠進人行道..」，張學恒說，每走一個街廓都必須先往前望，判斷有沒有機車、雜物擋去路，但最常發生還是走到一半才發現過不去，結果就是必須重新折返找路，更糟的是，若沒第二選擇就只有被迫走馬路穿梭汽機車車陣中。

另外，騎樓不整平也是身障通行一大難題，記者也眼睜睜看著一個五到七公分左右的高低差，或許一般人毫無感覺，但對輪椅族來說，卻可能一個不小心就摔倒受傷。以輪椅族為例，光為跨過七公分左右高差，身軀必須相當用力撐起身體，更危險的是下坡七公分的高度差，若一不小心，身障朋友很可能因身體前傾摔倒。

正因道路太多不可預測，張學恒說，身障朋友出門光時間就要多花一倍，一條看似暢行無阻的騎樓、人行道，一般民眾側個身就過去，但對身障來說，小於90公分輪椅就是過不去，走一半『行不通』只能折返再找路，這樣狀況天天發生。

正因人行道路不友善，張學恒近年不斷陳情，儘管成功爭取30個路段淨空寬度，但有更多陳情投訴，常換來執法單位的兩手一攤，他感慨，人本與車本交通的取捨，最終還是執政、執法者的態度、還有人民守法觀念。

連騎樓也被超商堆置置物籃。記者林麗玉／攝影
連騎樓也被超商堆置置物籃。記者林麗玉／攝影
許多路段對身障輪椅族來說，根本是寸步難行，甚至遇到下雨天更慘，機車亂停騎樓狀況更嚴重，根本走也走不了。記者林麗玉／攝影
許多路段對身障輪椅族來說，根本是寸步難行，甚至遇到下雨天更慘，機車亂停騎樓狀況更嚴重，根本走也走不了。記者林麗玉／攝影
輪椅族光為跨過這幾公分的騎樓高差，如果一不小心，整個身障朋友很有可能因身體往前傾而摔倒。記者林麗玉／攝影
輪椅族光為跨過這幾公分的騎樓高差，如果一不小心，整個身障朋友很有可能因身體往前傾而摔倒。記者林麗玉／攝影
正因台灣的道路有太多的不可預測，張學恒說，身障朋友要出門，絕非大家想像的容易，光是時間就足足要比一般民眾多花一倍時間。記者林麗玉／攝影
正因台灣的道路有太多的不可預測，張學恒說，身障朋友要出門，絕非大家想像的容易，光是時間就足足要比一般民眾多花一倍時間。記者林麗玉／攝影
張學恒嘆，坐輪椅的視角，絕對與正常行走看的世界不同。記者林麗玉／攝影
張學恒嘆，坐輪椅的視角，絕對與正常行走看的世界不同。記者林麗玉／攝影
許多路段對身障輪椅族來說，根本是寸步難行，甚至遇到下雨天更慘，機車亂停騎樓狀況更嚴重，根本走也走不了。記者林麗玉／攝影
許多路段對身障輪椅族來說，根本是寸步難行，甚至遇到下雨天更慘，機車亂停騎樓狀況更嚴重，根本走也走不了。記者林麗玉／攝影

人行道 身障者 輪椅

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