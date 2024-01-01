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今收假 國道11雷區路段 國5建議上午9點前出發

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天是元旦連續假期收假日，將出現北返車潮。國道示意圖。本報資料照片
今天是元旦連續假期收假日，將出現北返車潮。國道示意圖。本報資料照片

今天是元旦，也是收假日，高速公路局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.2倍，北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。國道有11處易塞路道，國5北向建議於上午9時前出發。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局指出，今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局指出，往年元旦當日施放跨年煙火時段國1北向台中系統-后里、國1高架北向環北-下塔悠北向出口及國3雙向古坑系統-古坑服務區均發生民眾觀賞煙火放慢車速或臨停路肩等情形。呼籲民眾行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火導致前述狀況，違者可處新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。

國道 元旦 跨年

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