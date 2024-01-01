今收假 國道11雷區路段 國5建議上午9點前出發

今年病毒感覺特別兇猛或人免疫力特別弱，特別是家有幼兒的父母，一兩個月就要到診所報到一次，體弱感前所未有。科學家幾乎一致定調這種全球病懨懨現象，是因新冠疫情後免疫負債，也有研究發現，病毒流行模式已改變，且可能再也不會像以前。

2024-01-01 05:12