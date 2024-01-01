慢病、年長者泡湯 注意7大法則

在嚴寒的冬日裡，溫泉會館總是座無虛席，成為人們追求解壓、舒緩疲勞的樂土。然而，對於患有心血管疾病等慢性病的人來說，在享受泡湯樂趣的同時，更需謹慎對待身體健康。

無論你是否患有心血管疾病，對年長者而言，想要在寒冬裡盡情享受泡湯的樂趣，必知以下7大健康泡湯法則。

1.泡湯宜15分鐘以內：寒冷的天氣不宜長時間泡湯，最好將時間控制在15分鐘以內。因為長時間泡湯可能導致四肢血管擴張，進而引發心肌梗塞或腦中風等急症。最好先從泡腳開始，慢慢泡到上半身，讓自己能更適應溫度上的差異。

2.泡湯後起身應緩慢：泡湯會讓血管擴張，容易導致低血壓，因此在泡湯後起身時應該緩慢，避免因急速起身而暈倒。

3.避免大量飲酒：飲酒會令血管擴張，血壓波動，加速水分流失，讓昏厥的機會大大增加。

4.攝取足夠水分：在泡湯前後應保持充足的水分攝取，以防止泡湯期間水分流失過多，導致頭暈和暈倒情況發生。

5.水溫勿超過40℃：對於糖尿病患者、高血壓、膽固醇過高患者來說，泡湯時需格外小心，水溫最好不要超過40℃，避免快速改變水溫，引發心血管急症。

6.飯後2小時不泡湯：寒冷的天氣，親友聚餐少不了，但在飯後2小時內最好不要泡湯，以免心臟負擔過重，引發心腦血管急症。心血管疾病患者泡湯時最好有親人陪同，避免獨自泡湯時發生意外，失去黃金治療時機。

7.規律用藥和測量血壓：心血管疾病患者應該保持規律用藥，定期監測血壓，以有效控制病情。如果出現心臟病症狀，應該盡速就醫。對於患有心血管疾病病史的人，建議隨身攜帶健保卡和緊急用藥，以備不時之需。