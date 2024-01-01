App算胰島素劑量 助糖友控血糖

糖尿病患者每三個月回診，總攜帶一大疊血糖紙，作為醫師調整胰島素劑量的重要參考，因資料龐雜，必須花時間消化；食藥署日前核准首件單一平台糖尿病照護軟體，由藥廠與本土最大慢性病照護平台開發出專屬Ａｐｐ，糖友下載後，輸入每次空腹血糖值、施打的胰島素劑量，Ａｐｐ演算下次建議量，宛如擁有二十四小時陪伴的衛教團隊。

全台糖尿病人口超過二五○萬，中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，糖尿病患年輕化，如果沒有及早控制，引發諸多併發症，平均餘命將比一般人短；此外，精準計算胰島素劑量相當重要，如果劑量過重，引發低血糖，將造成暈厥、跌倒、意識喪失，長期則有失智症風險。

操作簡單 中老年人快上手

醫材軟體可在做出劑量建議，即時精準控制血糖。記者賴昀岫／攝影 生技醫藥產業被喻為下一座護國神山，慢性病照護平台和藥廠攜手開發醫材軟體「智抗糖Ａｐｐ」，透過演算法精準調控胰島素施打劑量，節省護理師衛教人力，而患者無須頻繁回診，且能掌握自身血糖值。

食藥署醫粧組簡任技正吳亭瑤表示，該醫材Ａｐｐ將數個不同功能的軟體整合在單一平台，和通訊軟體ＬＩＮＥ的運作模式很像，應用範圍廣泛，可用於慢性病照護、癌症篩檢及預防和高齡照護。

歐弘毅指出，這套「智慧療法」適用於「正使用基礎胰島素的患者」、「常自我檢驗血糖者」、「血糖控制尚未達標者」，因操作簡單，只要護理師傳授用法，中老年人也能很快上手，不用擔心數位落差問題。

數據同步 助衛教團隊追蹤

該平台操作簡易，醫師先開立「數位處方」，為患者量身定做一套專屬的血糖治療計畫，接著糖友下載「智抗糖Ａｐｐ」後，註冊個人帳號，開啟推播，把每天空腹血糖值、血壓、心跳、體重、飲食、運動狀況等數據上傳給醫院衛教團隊。

最重要的是病人每次餐前施打胰島素後，必須輸入每次空腹血糖值、施打的胰島素劑量，此時，Ａｐｐ就會演算下次的建議量。再者，急性糖尿病患者住院，或住院期間確診糖尿病者，也可藉由智慧軟體協助，減少剛出院又要頻繁回診等不便。

「這對醫、護、病三方來說，等於三贏。」歐弘毅說，透過醫材軟體，精準輔助判讀，不會減損治療品質，而醫護可減少在糖友身上所花費的時間；病人獲得即時回饋，可將血糖控制得更好，大幅減少低血糖風險。

歐弘毅指出，糖友每三個月回診，血糖數據龐大，影響醫師看診時間，耗費人力成本；醫材軟體介入，提高治療品質，醫師及醫療團隊更能專注衛教。