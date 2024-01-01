陽光行動／義勇軍、直升機 救援更有效率

山難案件增加，消防局橫向聯繫僵化，各地消防「義勇軍」相對更能快速增援，且只要天氣、地形許可，空勤總隊起飛協勤也能更快找到受困山友，避免消防隊跋山涉水。台灣福爾摩莎山域教育推廣協會理事長江秀真提醒，民眾若因無知發生山難，「成立什麼救援單位都沒有用」。

江秀真是台灣第一位登上世界最高峰聖母峰的女登山家，她認為預防勝於救援，重點應該是放在教育，先認識山林，評估攀登路線會有什麼風險，遇上問題如何解決等，培養自救能力。消防搜救隊、空勤總隊非常辛苦，救援中出現差錯易有糾紛，吃力不討好。全民山林教育有成果後，再集結山域救援專家成立國際級山難搜救隊，不會浪費資源，甚至可以參與國際救援行動。

花蓮固定有四、五位山域義消救援，遇嚴重狀況，山難救助協會、消防局、林保署花蓮分署巡山員都會派人，若在國家公園發生山難，國家公園也會協助。

花蓮山域義消分隊長莊鴻斌表示，若是摔傷等危險性不大案件，會在群組通報，請有空的人前往；要是失蹤案件，研判較危險，會優先找對山域很熟悉的義消，才能更快達成任務。

曾有救難人員聽到聽語障山友摔落山谷，心急馬上出任務，幸好山友將裝備綁在樹上被發現，否則時間一久，可能失溫致死。

除地面隊伍，空中搜查也很重要，空勤總隊執行山難救援案件，由各縣市消防局受理，再向消防署申請，經審核確需直升機執行救援，即協調空勤總隊救援，山難山友看到遠馳而抵的黑鷹直升機都相當感謝，「宛如看到明燈」。

空勤總隊前隊長吳昆釗說，接獲山難訊息，空勤與消防局會同時出動，天氣許可，確定受困者位置才會起飛，先從較容易發生狀況的路段或可能地點去搜救。搜救可能有一至二趟，幸運的話第一趟就找到人，其他人可提前結束任務；若天氣與地形不允許飛行，可提供地面搜救隊物資，協助載運傷員下山。

空勤總隊搜救人員指出，二○一九年「比基尼登山客」吳季芸獨攀馬博橫斷，墜谷喪命；該處地勢險惡，空勤總隊得先載送山搜人員上山，並從別處懸崖挺進失事地點，再協助將遺體包覆、吊掛運上，當時天候不佳，當時黑鷹直升機來回執行五架次，堪稱山搜人員與駕駛員的高挑戰任務。