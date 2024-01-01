陽光行動／高風險路線 救難也在玩命

國內許多山難發生在中央山脈深處，位在南投、花蓮、嘉義、高雄等縣市交界處，易發生事故的百岳登山路線，都屬長天數的縱走橫斷路線，路途遙遠、行程艱困，一旦發生山難，甚至救難人員本身都有發生意外風險。

陳姓資深山友說，南三段、馬博橫斷、奇萊東稜、干卓萬號稱百岳縱走「四大障礙路線」，南三段深入中央山脈偏遠山區，路程最遙遠、行程最艱困，也是天數最長的路線，有「體力無三兩三，別想上南三」之說，亞力士營地到無雙部落間更是其中最難走的一段路。

陳姓山友說，另外，北一段、南一段、南二段、能高安東軍、新康橫斷、干卓萬橫斷、雪山西稜線難度稍減一些，平均也要四到七日，但只要準備不夠充分、體能不足，就容易發生事故，就連登山老手甚至高山嚮導，都曾在這些路段因意外喪生。

花蓮縣消防局第二大隊長王明忠表示，轄內能高山縱走的五甲崩壁、六順山攀登風險較高，五甲崩壁是山坡崩落形成峭壁，步道也消失，幾乎沒有可以站的地方，現場有攀登好手架設繩索，必須抓著繩索慢行通過，過去偶爾有山友不慎掉落山谷身亡；六順山則是七彩湖必經之路，山徑顛簸也容易發生意外。

花蓮縣消防局第三大隊轄區有八通關古道、馬博橫斷、南三段等知名登山路線，大隊長呂冠辰說，其實高山幾乎都是高風險路段，主要是近年幾次地震，造成很多坍方點，例如八通關古道從大分到大水窟，崩塌比較嚴重，也是高風險路段之一。