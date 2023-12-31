行駛國道遇跨年煙火秀勿放慢車速觀賞 最高挨罰6000元

明天元旦為連假收假日，交通部高公局預判，國1北向西螺-埔鹽系統等11處為重點壅塞路段；國道疏導措施包括中午12時至晚上9時封閉國1虎尾等。此外，往年元旦當日施放跨年煙火時段，均發生民眾觀賞煙火放慢車速或臨停路肩等情事，籲民眾行駛國道途中切勿違規，否則可處3000至6000元罰鍰。

明天元旦為連假收假日，交通部高公局預判重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局預判，明日國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。另外，明日國道相關疏導措施包括，中午12時至晚上9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午1時至晚上6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局指出，往年元旦當日施放跨年煙火時段，國1北向台中系統-后里、國1高架北向環北-下塔悠北向出口，以及國3雙向古坑系統-古坑服務區，均發生民眾觀賞煙火放慢車速或臨停路肩等情事。

高公局呼籲，民眾行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火導致前述狀況，違者可處以3000至6000元以下罰鍰。

高公局指出，預估全日交通量為106百萬車公里，截至今晚6時，國道交通量為75.7百萬車公里，仍在預期範圍。下午國道壅塞路段包括國1北向竹北至湖口；國3北向高原至鶯歌系統，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局表示，今日下午3時43分，國1南向309.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於15時45分排除，造成後方車流回堵2公里；下午4時15分，國1北向164.6公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外側車道，造成後方車流回堵2公里；下午4時44分，國3北向235.1公里處發生4輛小客車追撞事故，占用中線車道，於下午5時2分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。