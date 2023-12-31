跨年愈夜愈涼！3波東北季風接力報到 明晨15度低溫得從雲縫看曙光
今天跨年夜，中央氣象署指出，入夜氣溫明顯下降，午夜12時各地17至18度，愈北愈涼，各地多雲可能飄雨，北部及基隆北海岸機率最高。今晚起，各地風勢轉明顯，桃園以南等12縣市發布陸上強風特報。明晨北部及宜蘭低溫15度、中南部17至18度。另外，各地雲量多，雲縫看曙光機率仍相對大。
中央氣象署發布陸上強風特報，今天下午，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有8至9級強陣風；晚起桃園至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門有9至10級強陣風；台南、東南部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。預估影響至明天下午。
中央氣象署預報員曾昭誠表示，未來三波東北季風，分別在今天、周三及下周日報到。今天首波影響，午後北部變涼，今晚中層水氣逐漸通過台灣上空，晚間起至明天清晨，各地雲量偏多，西半部地區及中南部平地有飄雨情況，主要降雨落在迎風面的基隆北海岸、東半部及西半部山區。
明天白天，中層水氣通過，僅剩迎風面的基隆北海岸、東半部地區及西半部山區仍有點雨，其他地區轉為多雲到晴，這波影響至周二清晨；周二白天開始，東北季風減弱，雨區縮減至基隆北海岸及東半部，降雨也轉趨零星。
曾昭誠指出，周三另波東北季風增強，迎風面的北部、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴，影響到周四，屆時降雨範圍縮小至東半部地區，而周四東半部地區降雨範圍持續到周六或周日。
周六晚上，再有另波東北季風增強，北部零星降雨，較明顯在下周日，屆時東北季風持續增強，迎風面北部、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
溫度方面，曾昭誠說，今天入夜明顯下降，跨年當下亦即午夜12時左右，各地溫度17至18度，「愈北邊愈涼」，尤其北部目前風勢不小，提醒民眾注意保暖。
明晨北部及宜蘭低溫近15度、中南部17至18度；明天白天北部及宜蘭仍偏涼，高溫約18度，中南部則約21至23度。整體而言，與今天相比溫度稍微轉涼。
他說，周二清晨各地仍偏涼，約15至17度；周二白天氣溫回升。周三北宜16至18度，周四清晨最冷約14至15度，中南部則約15至17度，影響到周四。到了周五至周六，氣溫又回升，緊接周六深夜東北季風再報到，周日北宜溫度偏低。
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