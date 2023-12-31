明元旦連假收假湧車潮 公路局預估地雷路段、時段出爐

明天元旦連假最後一天，交通部公路局預估將出現觀光及返回工作地車潮，主要城際道路易壅塞的路段時段，包括台9線蘇花路廊，北上上午11時至晚上8時；台9線南迴公路，往屏東方向，下午3時至晚上7時；台1線水底寮至楓港路段，北上下午4時至晚上7時；台61線鳳鼻至香山路段，北上下午2時至晚間9時；台61線竹南路段，北上下午4時至晚上8時；台61線中彰大橋改建路段，北上下午4時至晚上8時。

另外，明天其餘易壅塞路段，包含台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪至慈湖、台9線礁溪路段、台18線中埔交流道、台74線台中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台86線歸仁交流道、仁德系統等。

公路局表示，今天為元旦連假第2日，公路路況大致正常，上午除台2線安樂至大武崙路段西向、台3線梅山路段南向、台7線慈湖至三民路段南向、台18線嘉義路段西向、台21線九龍口至水社路段南向、台21甲線伊達邵路段南向、台62線瑪陵隧道至安樂路段西向、台65線土城至銜接國三路段南向、台72線獅潭路段東向、台74線大里至霧峰路段東向、台86線關廟路段東向、台88線萬丹至竹田系統路段東向等路段有出現部分車潮，其餘路段交通大致順暢。

公路局表示，今晚至明晨各地舉辦跨年及迎曙光等相關活動，該局已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾於行前多加利用幸福公路App、CMS及警廣查詢壅塞路況與旅行時間資訊，及留意活動鄰近道路路況資訊及管制措施，並請注意行車安全及避免疲勞駕駛。

此外，已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班；今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2262班次，疏運3萬3419人；東部國道客運路線共計行駛512班次，疏運8898人，疏運狀況正常。依據目前國道客運車票預售情形，明日西部國道客運尚有53%空位、東部國道客運尚有63%空位。