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東北季風攪局元旦疏運 明蘭嶼、馬祖3離島停航
東北季風影響，交通部航港局今天緊急宣布，明天元旦富岡-蘭嶼航線全部停航，取消2航次，提醒當日原訂自蘭嶼返回本島旅客，請視需要分別改搭乘今日或1月2日航班。另外，明天上午，台馬線馬祖往基隆表定1航班，因海象不佳也將停航；晚間基隆往馬祖表定1航班，預估正常開航。
航港局表示，確保旅客權益，航港局東部航務中心已請業者聯繫訂位旅客船班時間異動，並請其依海運定型化契約規定妥處票務等事宜。同時已促請業者同步於候船室、臉書、民宿line群組等公告停航相關訊息；另外，東部航務中心亦透過縣府及航空站群組通知相關停航訊息。
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風增強，今天桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有8至9級強陣風，晚起桃園至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門有9至10級強陣風，台南、東南部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別注意。
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