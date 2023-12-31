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跨年後就診者增 醫籲狂歡過後留意2大性病

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
醫師指出，情人節、跨年等活動結束後2至3周，因性病就診者通常會增加。本報資料照片
醫師指出，情人節、跨年等活動結束後2至3周，因性病就診者通常會增加。本報資料照片

跨年了，有些人會透過夜店或交友軟體等方式，尋找一夜情或是約炮對象，醫師指出，情人節、跨年等活動結束後2至3周，因性病就診者通常會增加，如淋病、梅毒等；近日傳出有外籍男子疑似感染HIV後在台四處約炮，如果發生性行為前沒有投藥，相關當事人可在3天內預防性投藥，超過的話可以抽血追蹤。

有些人透過夜店或交友軟體等，尋找約炮對象「連結」，基隆長庚醫院感染科主任葉忠智說，以往在情人節、跨年活動過後，的確有會觀察到，活動結束後2至3周，因性病來就診的人數通常會增加，預防方式不外乎還是避免多重性伴侶、做好戴保險套等基本防護措施。

葉忠智表示，泌尿道性病發作時間較早，跨年後2至3周增加的性病患者為淋病、梅毒等，其餘如菜花、皰疹病毒等也都要留意，加上國際上的猴痘疫情仍在流行，服用愛滋病藥物、性病史、生活有感染風險的高危險族群，要打滿疫苗，提醒民眾最好先了解接觸對象。

近日有報導指出，1名外籍實況主曾在沒有任何保護措施的情況下，和感染人類免疫缺陷病毒（HIV）的跨性別者發生性行為，之後開始進行暴露愛滋病毒後預防性投藥（PEP），但他強調自己沒有任何性病，也會去醫院做檢查，證明自己是乾淨的。

針對愛滋預防，葉忠智說，目前推廣的是暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP），如果事前沒有服藥的話，可以在72小時內進行PEP，愛滋感染者如接受規律治療，體內測不到病毒，基本上沒有傳染力，透過性行為感染率非常低。

葉忠智指出，在不確定對方是否規律服藥的情性下，還是可能有風險，整體而言男傳女的機會大於女傳男，以愛滋防治的角度，如有相關風險者，3天內預防性投藥，超過就抽血追蹤，但仍提醒民眾避免多重性伴侶，也要做好防護措施。

愛滋病空窗期是指感染到驗得出病毒的時間，葉忠智說，最標準是3個月，如果沒有驗到病毒，就可以完全排除感染，以現在的篩檢機制，如有感染的話，最快暴露6周內可以驗得到，如果很擔心的話，可以暴露後第2、4、6周自我檢驗，衛生機關也買得到試劑，現在有刷口腔黏膜檢驗或血液採檢的。

如直接接觸到疑似愛滋病毒的血液或體液，可經評估在72小時內預防性投藥。圖／取自疾管署官網
如直接接觸到疑似愛滋病毒的血液或體液，可經評估在72小時內預防性投藥。圖／取自疾管署官網
民眾如果很擔心的話，可在暴露後第2、4、6周使用愛滋感染試劑自我檢驗。記者賴昀岫／攝影
民眾如果很擔心的話，可在暴露後第2、4、6周使用愛滋感染試劑自我檢驗。記者賴昀岫／攝影

愛滋病 跨年 風險

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