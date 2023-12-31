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傳施明德搶救缺血小板 台北捐血中心：庫存僅2.6天

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北捐血中心課長劉俊宏說，除了血小板外，其餘A、B、O、AB型血液也都短缺，呼籲民眾踴躍捐血。本報資料照片
台北捐血中心課長劉俊宏說，除了血小板外，其餘A、B、O、AB型血液也都短缺，呼籲民眾踴躍捐血。本報資料照片

民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發，狀況危急入住台北榮總加護病房搶救，台灣民意基金會董事長游盈隆昨於臉書表示，施明德正使用葉克膜與死神搏鬥中，但使用葉克膜出現血小板過低狀況，呼籲民眾趕緊到關渡捐血站捐血。

台北捐血中心課長劉俊宏說，目前血小板庫存確實偏低，庫存量約2.6天，距離目標值3.0天，短少0.4天，而受到游盈隆昨於臉書呼籲，關渡捐血室今天上午10時30分前，已接獲4至5通民眾電話詢問捐血小板情形，但關渡捐血室捐血小板座位僅約10個左右，且捐血時間達1.5至2小時，必須事先預約，建議民眾可以選擇至其他捐血站捐血。

劉俊宏指出，為了滿足醫院病患的需求，已將今天分離術捐血目標從原先的460袋，調高至500袋，並開放樹林捐血室提供捐血人捐血小板，因此邀請曾捐過分離術血小板的民眾可以優先協助，今天於關渡、南海、新店、三重、汐止、基隆、板橋捐血站，今更新增樹林捐血室皆有提供分離術捐血服務。但因捐血為無償行為，捐血人無法指定受血人及用途。

近期台北捐血中心血液庫存量，除了血小板外，其餘A、B、O、AB型血液也都短缺。劉俊宏說，包括A型為6.6天、B型4.3天、O型4.4天、AB型型4.3天，均低於安全庫存量7天，主要原因是冬天血液用得多、但捐得少所致。

劉俊宏說，冬天為心血管疾病好發季節，日前更為搶救多位民眾猝死，造成用血量增加，但近期受到天冷、下雨及民眾出國旅遊等因素影響，且天冷罹患感冒人數增加，以台北捐血中心前一周血液捐供情形來看，每天捐入量約減少2000袋，從12月初至今已少8000袋，呼籲民眾踴躍捐血。

捐血中心 庫存 出國旅遊

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