善終議題不生硬 偶劇繪本讓大小朋友都能懂

死亡是人生必經，卻是許多人難以啟齒的禁忌話題，就在病主法5週年前夕，「為我的醫療旅程設定航線」活動今天登場，透過偶劇、繪本影音、親子遊戲等互動，讓生命議題不再冰冷。

面對生命終了，好好說再見應該是多數人的願望，「病人自主權利法」於2019年1月6日上路，這是亞洲第一部以病人為對象的專法，讓民眾有機會決定自己說再見的方式。

迄今已有6萬7937多人簽署預立醫療決定書（AD），就在病主法將滿5週年前夕，「為我的醫療旅程設定航線」病人自主宣導響應系列活動，今天下午在南港瓶蓋工廠登場。

談到主題為什麼是「設定航線」，衛生福利部醫事司司長、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長劉越萍致詞時笑說，每次要舉辦病主法週年活動，都覺得很「尷尬」。

「1月6日通常是剛跨完新年，正期待迎接農曆新年，結果我們要跟人家談善終。」劉越萍表示，經過一番討論，因為人生也是旅程，所以把善終轉換成航線的概念。

活動結合偶劇演出、繪本影音互動區及親子遊戲區等。劉越萍說，盼透過寓教於樂互動方式，讓參與的大朋友小朋友，更加了解病主法及善終的意義，希望用不同形式帶動簽署意願，明年目標希望可以達到10萬人。

器捐中心今年出版全台第1套善終三法生命教育繪本，包括「小紅機器人」、「豬二哥的歡樂派對」及「樹懶爺爺的心願」等，以動物擬人化內容及生活化情境，讓家長及孩子在閱讀過程中，對器官捐贈、安寧緩和及病人自主等議題多一些思考。