快訊

辯論會台上唇槍舌戰…吳欣盈遭拍台下昏睡 聲音沙啞無奈吐原因

卓蘭露營區父子落水意外 搶救後雙雙宣告不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨年夜各地轉濕涼 元旦有機會看雪、難迎曙光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
氣象署表示，跨年夜水氣比預期的增加，各地都有降雨情形，且跨年夜各地感受上比較涼冷，提醒民眾出門要留意保暖及帶傘。聯合報系資料照
氣象署表示，跨年夜水氣比預期的增加，各地都有降雨情形，且跨年夜各地感受上比較涼冷，提醒民眾出門要留意保暖及帶傘。聯合報系資料照

中央氣象署表示，受華南雲雨區東移影響，今天更新預報，跨年夜水氣比預期的增加，各地都有降雨情形，且跨年夜各地感受上比較涼冷，民眾出門要留意保暖及帶傘。另外，元旦西半部變得比東半部更難迎接曙光，但清晨3500公尺以上高山，如玉山、合歡山有降雪機會。

氣象署預報員趙竑表示，今天受南方水氣影響，南部地區持續有降雨，其他地區則為零星飄雨。明天東北季風增強、華南雲雨區東移，中部以北及東半部有局部短暫雨，其他地區也有零星飄雨。明晚跨年夜東北影響明顯降溫，各地約18、19度。

他指出，元旦清晨冷空氣最強，各地低溫約15至17度，沿海地區會再低1、2度，白天迎風面基隆北海岸及東半部降雨，其他地區僅剩華南雲雨區殘存水氣，西半部山區也有降雨，平地則逐漸轉少。

趙竑指出，下周二清晨另一波東北影響，但這波較乾有輻射冷卻，各地僅約15度，白天東北季風減弱再回溫，各地可達20度以上，為多雲到晴，東半部有零星雨。下周三再一波東北季風增強，北部及東半部出現降雨，中南部為多雲到晴，下周四、周五轉乾，僅東半部降雨。下周六又有一波 影響，東半部有局部短暫雨，北部則為零星短暫雨。

他也說，受華南雲雨區東移影響，今天更新預報，跨年夜水氣增加，提醒各地民眾出門都要帶傘。另外，元旦基隆北海岸、宜蘭等地一定有雲，西半部變得比東半部更難迎接曙光，花東地區則要碰運氣。

中央氣象署表示，跨年夜各地水氣增加偏涼。圖／氣象署提供
中央氣象署表示，跨年夜各地水氣增加偏涼。圖／氣象署提供

跨年 東北季風 元旦 氣象署 保暖

延伸閱讀

東北季風稍減弱 高屏金馬空氣品質亮橘燈

高雄注意！ 粉專：水氣帶正在靠近、未來2小時短暫雨

影／玉山今飄雪元旦仍有機會 明起轉冷 恐淋雨跨年迎曙光

2023倒數！最晚日落、第一道曙光 最佳觀看地點、時間曝

相關新聞

醫院評鑑結果延遲 王必勝坦言有爭議預計1月中公布

相隔七年的醫院評鑑，原定今年底公布結果，將延遲至明年初才會公布。衛福部次長王必勝表示，相關作業有延遲，周五開完最後一次會...

高雄護理師裝3D避孕球 下體大出血急送醫...查出懷孕

擔任護理師的高姓女子為了避孕，去年11月到高雄左營區的婦產科裝3D避孕球，不料今年4月突然下體大量出血，半昏迷送醫急救並...

不斷更新／元旦連假首日上午國3南向紫爆 國道9地雷建議避開

今天是元旦連續假期首日，目前國道各路段車流順暢，國5南下已出現車流。高速公路局預估今天國道交通量為116百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）1.3倍，其中，南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

新北聘用「人頭社工」4天離職 衛福部批取巧：進用率吊車尾

新北市校園衝突案引發社會關注，昨天民進黨新北市議員公布一份外流公文，指出新北市政府聘用「人頭社工」，導致社安網疏漏。衛福...

2024節能家電補助再加碼！日立冷氣邀民眾響應低碳生活 購機最高補助5千元

為實踐2050淨零排放願景，經濟部宣布2024年起再加碼投入「家電汰舊換新節能補助」及「商業服務業節能設備補助」兩大措施...

「成人半年洗牙」低於五成 醫警告：中風風險恐增6成

健保給付民眾每6個月洗牙一次。台北市牙醫公會今天舉辦「台北銀髮族口腔真幸福 民眾衛教活動」，牙醫師指出，台灣牙醫門診利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。