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跨年夜各地轉濕涼 元旦有機會看雪、難迎曙光
中央氣象署表示，受華南雲雨區東移影響，今天更新預報，跨年夜水氣比預期的增加，各地都有降雨情形，且跨年夜各地感受上比較涼冷，民眾出門要留意保暖及帶傘。另外，元旦西半部變得比東半部更難迎接曙光，但清晨3500公尺以上高山，如玉山、合歡山有降雪機會。
氣象署預報員趙竑表示，今天受南方水氣影響，南部地區持續有降雨，其他地區則為零星飄雨。明天東北季風增強、華南雲雨區東移，中部以北及東半部有局部短暫雨，其他地區也有零星飄雨。明晚跨年夜東北影響明顯降溫，各地約18、19度。
他指出，元旦清晨冷空氣最強，各地低溫約15至17度，沿海地區會再低1、2度，白天迎風面基隆北海岸及東半部降雨，其他地區僅剩華南雲雨區殘存水氣，西半部山區也有降雨，平地則逐漸轉少。
趙竑指出，下周二清晨另一波東北影響，但這波較乾有輻射冷卻，各地僅約15度，白天東北季風減弱再回溫，各地可達20度以上，為多雲到晴，東半部有零星雨。下周三再一波東北季風增強，北部及東半部出現降雨，中南部為多雲到晴，下周四、周五轉乾，僅東半部降雨。下周六又有一波 影響，東半部有局部短暫雨，北部則為零星短暫雨。
他也說，受華南雲雨區東移影響，今天更新預報，跨年夜水氣增加，提醒各地民眾出門都要帶傘。另外，元旦基隆北海岸、宜蘭等地一定有雲，西半部變得比東半部更難迎接曙光，花東地區則要碰運氣。
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