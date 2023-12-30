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高雄護理師裝3D避孕球 下體大出血急送醫...查出懷孕

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高姓女子安裝3D避孕球，數個月後突然大出血，半昏迷送醫急救並查出懷孕，經人工流產刮除胚胎，幸運撿回一命。記者王勇超／攝影
高姓女子安裝3D避孕球，數個月後突然大出血，半昏迷送醫急救並查出懷孕，經人工流產刮除胚胎，幸運撿回一命。記者王勇超／攝影

擔任護理師的高姓女子為了避孕，去年11月到高雄左營區的婦產科裝3D避孕球，不料今年4月突然下體大量出血，半昏迷送醫急救並查出懷孕，經人工流產刮除胚胎，幸運撿回一命。高女說，僅要求院方賠她醫藥費跟1個月薪水和坐月子錢共7萬多元，但調解時院方說這不關他們的事，要告就去告，讓她覺得相當委屈。

高姓女子（39歲）是現職護理師，與丈夫育有小學3年級、幼稚園大班2個兒子。高女說，因為不想再懷孕，她去年11月18號到高雄左營區的婦產科，安裝去年剛上市的一款3D避孕球，要價8千多元，由婦產科的林姓院長幫她安裝。

高女表示，3D避孕球裝不到半年，在今年4月22日，她突然下體大量出血，被送往高雄榮民總醫院急救，當時她休克半昏迷，抽血驗出懷孕，「當時醫生跟我說如果出血不止，要拿掉子宮！」好險她後來是動手術刮除剛結合的胚胎前期，不必拿掉子宮，住院6天出院，但醫師認為她的身體虛弱，要求她休息1個月坐月子。

高女說，她出院第一時間到婦產科反映裝了3D避孕球卻還懷孕，甚至大出血害她到鬼門關前走了一遭，要求賠償她醫藥費跟1個月薪水和做月子錢共7萬多元，但婦產科卻說這不關他們的事，「要告你就去告！」

高女表示，她先到左營區公所申請調解，又在婦產科要求下到衛生局做第二次調解，但兩次調解都不成立，婦產科與3D避孕球互推責任，都不願理賠，「還再一次跟我說要告什麼就去告，一切跟他們沒關係的態度！」高女後來到派出所報案提出過失傷害告訴。

高女說，法官叫她對婦產科提出民事求償，她認為很委屈，沒人可幫她出頭，「我要是一個道理！」高女說，想避孕的妳，不要對3D避孕球有太多期待，「我是新產品的受害者！」

婦產科的林姓院長表示，3D避孕球是衛生署核准的產品，安裝前已告知會有百分之一的懷孕風險，裝完3D避孕球之後會用超音波確認位置正常，也請高女要在1個月後再回來照超音波，但高女沒有回診。

林姓院長說，他按照正常的方式裝入正常的器材，對方卻求償7萬多元，「不太合理！」他感到遺憾，但事件已進入司法程序，他尊重司法。

高市衛生局說，當事人今年5月24日向衛生局申請醫療爭議調處成案，衛生局立即函調該院當事人相關病歷並要求院方主動聯繫關懷患者，同時依醫療法第99條規定，安排在6月19日進行醫療爭議調處，由律師主持調處會議，但調處結果為不成立，本案現已進入司法訴訟審理階段。

3D避孕球模擬安裝到子宮內。記者王勇超／攝影
3D避孕球模擬安裝到子宮內。記者王勇超／攝影
高姓女子安裝的3D避孕球。圖／高姓女子提供
高姓女子安裝的3D避孕球。圖／高姓女子提供
高姓女子裝3D避孕球不到半年，今年4月22日突然下體大量出血。圖／高姓女子提供
高姓女子裝3D避孕球不到半年，今年4月22日突然下體大量出血。圖／高姓女子提供
幫高姓女子安裝3D避孕球的婦產科林姓院長今出面表示，他是按照正常的方式裝入正常的器材。記者王勇超／攝影
幫高姓女子安裝3D避孕球的婦產科林姓院長今出面表示，他是按照正常的方式裝入正常的器材。記者王勇超／攝影

避孕 婦產科 衛生局 懷孕

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