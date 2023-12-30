登山路線也有谷歌地圖 郡大林道完成全線環景攝影

登山路線也有街景地圖了！林業及自然保育署南投分署推動林地環境3D智慧管理，環景拍攝全長33公里的郡大林道，民眾及山友可透過Google Map街景服務平台，看到林道高解析度影像，不僅能欣賞林道沿途景觀，有了可靠的全景地圖可參考，登山活動更安全。

林業保育署南投分署表示，郡大林道全線33公里，部分路段為地質脆弱區域，經常遭受天然災害影響須持續進行維護改善。

為了提升林道監測精度和管理水平，南投分署建立高精度數值模型，並整合航空傾斜攝影3D實景建模技術，產製出地理資訊，除提供民眾便利使用外，更能精準掌握山勢地形、植被分佈、成長狀況和地形變異等情況。

南投分署提供去年及今年共2個時期的環景影像，可以從影像中出現的局徽及署徽的不同分辨，也將仍持續提升監測品質，搭配精準且輕量化的路況改善，以減少生態環境衝擊、加速坡地復育。

透過高精度數值模型，可看出隱匿於林木下方的地形狀態，有利於林道精準治理。圖／林業保育署南投分署提供

民眾想體驗網上走訪郡大林道，只要透過Google Map街景服務平台，可藉由箭頭指示、轉換視角，身歷其境看到郡大林道從起點0K舊郡大檢查哨、23K望鄉分站、32K登山口、到終點33K高解析度的環景影像。

南投分署在林道沿線設置的里程牌、警示標誌也可清楚看到，進一步了解林道應注意路段，對於登山行程規畫及沿途路況掌握都有相當大的幫助，讓登山活動更安全。民眾想要知道最新路況，也可到南投分署分署網站林道資訊查詢轄內11條林道現況。