2023倒數！最晚日落、第一道曙光 最佳觀看地點、時間曝

2024年即將來臨，準備迎新送舊，中央氣象署說，2024年第一道曙光的時間，離島最早出現在蘭嶼上午6時32分32秒，本島則在屏東恆春龍坑的上午6時35分02秒。海拔高度愈高、日出時刻會愈早，而日沒時刻愈晚，提醒觀賞夕陽或日出的民眾，提早10至20分鐘前往景點，並注意保暖。

中央氣象署公布2023至2024年多個縣市景點「跨年日沒日出時刻」，明天本島平地最晚日落，將出現台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間為傍晚5時24分49秒。離島最晚日落則出現在金門烈嶼L18據點海灘，時間為傍晚5時29分16秒。

氣象署說，新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、台中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區，受陸地天際線影響，難見日落於海平面。

跨年元旦天氣部分，氣象署說，明天東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼，下周一至下周二清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；跨年夜至元旦清晨是這波冷空氣最冷的時候，中部以北及東北部低溫普遍為14、15度，其他地區為16至18度，元旦北部及東半部整天涼冷，高溫僅17至20度，中南部高溫22至24度，參加跨年活動或迎接曙光等戶外活動，務必做好保暖的措施。

水氣方面，明天大台北地區雲量稍多，偶爾有零星短暫雨，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，下周一只剩基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴，新竹以南及澎、金、馬看到曙光機率相對較高，桃園以北及東半部由於雲量稍多，只能雲縫間偶見曙光。