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半世紀前114天橫渡太平洋 自由中國號船員2代再續前緣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「自由中國號」船長、船員第二代再續前緣，憶起半世紀前乘風破浪的故事。圖／陳銘仁提供
「自由中國號」船長、船員第二代再續前緣，憶起半世紀前乘風破浪的故事。圖／陳銘仁提供

1955年6位年輕人帶著夢想與勇氣，開著「自由中國號」花114天橫跨太平洋到達美國，這艘手工打造中式木造帆船有百年歷史，3年前整修完成在國立台灣海洋大學展示。日前當年船員種玉麟的家人從美國返台，與船員胡露奇在台家屬，一起再回到船前，第二代再續前緣，憶起半世紀前乘風破浪的故事，都很感動紅了眼眶。

自由中國號種玉麟船長的兒子、女兒、孫子、孫女等家人，日前一起從美國返台，船長胡露奇的姪子也一起來相聚，重溫自由中國號舊夢。

海洋大學共同教育中心陳銘仁老師說，兩家的第二代原本互不認識，如今親眼見到當年父親乘風破浪的船，時隔半世紀，對船的設計、構造和保存都很仔細地了解，當年出船時獻花的小女童，今年2月曾來台回味當年情景。

陳銘仁表示，近年來蒐集相關珍貴的資料，慢慢把這個劃時代的冒險故事拼湊起來，希望未來更完整的呈現在大家面前。民眾只要在北寧路就可看到，設有解說牆、打卡點、自拍架，回味當年航海的故事。船齡超過100年的古帆船，在海洋大學找到了永久的歸宿。

「自由中國號對我們家族有著極其特殊的涵義，整個展區巧妙的規畫和設計，讓它不再漂泊，背後乘風破浪的故事，鼓勵後人保持追逐夢想的勇氣。」種玉麟的家人說。

1955年4月4日，由周傳鈞號召種玉麟、胡露奇、陳家琳、徐家政、美國駐臺副領事麥克文等人，駕駛自由中國號從基隆正濱漁港出發，途經釣魚台、沖繩、橫濱，最後跨越太平洋，到達美國西岸舊金山，雖然抵達時已經錯過比賽，但卻也完成橫渡太平洋的壯舉，當時引起各界矚目。

海大前校長張清風指出，自由中國號在海外漂泊了57年，在文化部及海洋大學等單位多方努力下，2012年回到故鄉基隆，經過漫長整復後，2020年移到海洋大學航海園區對外開放，極具歷史意義。海大努力將船留在基隆，將它象徵的海洋精神與海洋文化發揚光大。

「自由中國號」船長、船員第二代再續前緣，憶起半世紀前乘風破浪的故事。圖／陳銘仁提供
「自由中國號」船長、船員第二代再續前緣，憶起半世紀前乘風破浪的故事。圖／陳銘仁提供
自由中國號在海外漂泊了57年，後來移到海洋大學航海園區對外開放，極具歷史意義。圖／陳銘仁提供
自由中國號在海外漂泊了57年，後來移到海洋大學航海園區對外開放，極具歷史意義。圖／陳銘仁提供
自由中國號在海外漂泊了57年，後來移到海洋大學航海園區對外開放，極具歷史意義。圖／陳銘仁提供
自由中國號在海外漂泊了57年，後來移到海洋大學航海園區對外開放，極具歷史意義。圖／陳銘仁提供

美國 海洋大學 基隆 夢想

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