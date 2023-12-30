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元旦連假國道旅遊旅次占6成 王國材呼籲改走替代道路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今前往國道交控中心視察路況，建議民眾改走替代道路或使用客運。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今前往國道交控中心視察路況，建議民眾改走替代道路或使用客運。記者周湘芸／攝影

今天為元旦連續假期首日，清晨國道路況皆大致順暢，截至上午9點半車潮陸續湧現，交通部長王國材今前往交控中心視察路況表示，此次連假大部分為中短程旅次，國1、國3等傳統易壅塞路段還是會出現車流，建議民眾改走替代道路或使用客運。

王國材表示，今年元旦連假有6成為旅遊旅次、3成為返鄉、1成為工作，大部分為中短程旅次為主，今年清晨5點25分國3苑裡到大甲路段有聯結車衝過外車道護欄跌落邊坡造成道路壅塞，截至上午9點10分已處理完畢，車流逐漸紓解中。

王國材指出，今天傳統壅塞路段包括國1湖口到新竹、鶯歌、大溪及龍潭等路線，國3觀光設施較多，進出匝道車流也多，請用路人經過特別注意。另也建議民眾多利用替代道路，如國1、國3可改走台61西濱快速道路，沿線有很多廟宇、生態區域，可帶著輕鬆心情前往。另外，國5可考慮以台9線替代，或是台62可到瑞濱再轉向宜蘭。

他也說，這段時間國道有很多建設，包括西湖高架到頭份，還有萬里瑞濱線的瑞濱往頭城延伸，這都是較長時間影響，民眾可隨時監看1968網站避開車潮。

針對今年連假客運空位還有超過8成，王國材也說，客運業這幾年主要來自於高鐵競爭，運量上較差，但中短途客運還是有競爭性，民眾除了高鐵、鐵路外，像這次道路沒這麼壅塞，就可以好好運用客運。交通部也有有盡力協助輔導業者，包括提升服務水準、車輛硬體換新等

國道路況預報員蘇家婷表示，今天元旦連假首日國道交通量與去年同期差不多，但仍為平日1.5倍。雖然上午壅塞狀況不明顯，但預計中午過後會再迎來另一波車潮，其中國5預計要到下午3、4點才會紓解，明天連假第2天也預計清晨就會出現車流。

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