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「曾墜機又喪妻」改當外送員故事造假？ 經查因案退役不是飛行員

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徵文／113年1月＆2月主題「新年健康新祈願」

聯合報／ 本報訊

113年龍年到，一元復始、萬象更新，健康也要除舊布新。展望新的一年，大家對自己及家人的健康有什麼新祈願？不論是在生活作息、飲食、運動、身體及心理等各方面，期許有哪些改變或重整？歡迎來信分享。

作品以500字為度，請附照片（JPG檔，至少1M），113年1月20日截稿。因應春節提前作業，及早來稿，優先採用。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-86925826。本公司基於聯繫等目的，蒐集、處理及利用您的個人資料，並於我國境內保存、利用三年，請參考聯合報系（udngroup.com）隱私權聲明。

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