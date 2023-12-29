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東北風增強夾帶境外汙染物！中南部橘色提醒 跨年空品差

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國北京到上海地區12月28日出現霾害現象，預計 31日白天起東北季風增強，境外污染物伴隨東北季風增強南下影響我國空氣品質，傍晚逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級。聯合報系資料照
根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國北京到上海地區12月28日出現霾害現象，預計 31日白天起東北季風增強，境外污染物伴隨東北季風增強南下影響我國空氣品質，傍晚逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級。聯合報系資料照

根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國北京到上海地區12月28日出現霾害現象，預計31日白天起東北季風增強，境外污染物伴隨東北季風增強南下影響我國空氣品質，傍晚逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級；雲嘉南沿海地區午後因風速增強，也可能引發揚塵現象，影響空氣品質及能見度，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部表示，28日觀測到中國上海一帶PM2.5小時濃度約150至250微克/立方公尺，預計 31日白天起隨東北季風增強南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達55至65微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。預計113年1月1日中午起，境外影響濃度趨緩，且水平擴散條件良好，中部以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積。

環境部表示，因應境外污染可能影響空氣品質狀況，除事先協調經濟部與台電等相關燃煤電廠降載、減排，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，包含加強大型工廠降載減排、營建工地及堆置場揚塵防制、露天燃燒巡查以及高污染車輛攔檢作業。另外同時也通知雲林、高雄、屏東等地環保與河川主管機關，提前準備好河川揚塵的抑制工作，以減緩空品惡化影響。

根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國北京到上海地區12月28日出現霾害現象，預計 31日白天起東北季風增強，境外污染物伴隨東北季風增強南下影響我國空氣品質，傍晚逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級。圖／截自空氣品質監測網
根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國北京到上海地區12月28日出現霾害現象，預計 31日白天起東北季風增強，境外污染物伴隨東北季風增強南下影響我國空氣品質，傍晚逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級。圖／截自空氣品質監測網

空氣品質 東北季風 PM2.5

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