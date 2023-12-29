東北風增強夾帶境外汙染物！中南部橘色提醒 跨年空品差

根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國北京到上海地區12月28日出現霾害現象，預計31日白天起東北季風增強，境外污染物伴隨東北季風增強南下影響我國空氣品質，傍晚逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級；雲嘉南沿海地區午後因風速增強，也可能引發揚塵現象，影響空氣品質及能見度，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部表示，28日觀測到中國上海一帶PM2.5小時濃度約150至250微克/立方公尺，預計 31日白天起隨東北季風增強南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達55至65微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。預計113年1月1日中午起，境外影響濃度趨緩，且水平擴散條件良好，中部以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積。