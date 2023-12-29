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鼓勵投保環境損害責任險 環境部修法給污染整治費優惠
環境部表示，為控管土壤及地下水污染，提供申報污染整治費優惠費額，鼓勵事業投保環境損害責任險，以有效因應可能的污染風險，因此修正發布「土壤及地下水污染整治費收費辦法」。
環境部表示，依據環境基本法，環境污染者應對造成的環境危害或環境風險負責，且環保法規日趨嚴格，相關污染防治設備或工程項目屬必要措施，業者應據以負擔企業社會責任，因此修正收費辦法第10條，鼓勵繳費人投保環境損害責任險時，給以整治費95％計算的優惠費額，來申報繳納下一年度的各季整治費，並刪除工程退費及等同效益保險退費規定。
環境部說，這次修正從114年1月1日施行，考量部分繳費人已投資污染預防工程期程跨年完工，且為使業者有充裕時間規劃投保環境損害責任險，所以修正為繳費人在113年12月31日前，已投保環境損害責任險或等同效益保險及新投資於預防土壤、地下水污染有直接效益的設備或工程所實際支出費用時，可以在114年6月1日起至7月31日止提出退費申請。
同時，為簡化繳費人申報程序，繳費人當季應繳納整治費費額若未達200元時，這次修正為無須申報。若繳費人不確定應繳費額時，可至「土壤及地下水污染整治費網路申報及查詢系統」試算。
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