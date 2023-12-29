跨年遊祕境 全台唯一「乘船賞蝠」月洞遊憩區重新開放

跨年3天連假即將展開，規畫好遊程了嗎？花蓮豐濱鄉月洞遊憩區是全台唯一在山洞內「乘船賞蝙蝠」的景點，休園整修近3個月，連假前重新開放，鄉公所邀請民眾來到東海岸，體驗在地獨特的生態與文化。

豐濱鄉公所表示，位於台11線沿線的「月洞」，是一處天然海蝕洞，洞口高度約25公尺，因瀕臨太平洋，洞內有潮汐現象，也會受降雨影響水位，年均溫在攝氏20度左右。

因溫度、濕度都很穩定，長年吸引多種蝙蝠棲息，鄉公所委託東海大學林良恭博士團隊執行月洞洞穴內及洞穴外鄰近環境蝙蝠調查研究，共記錄4科12種，包括東亞摺翅蝠、台灣無尾葉鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠等。

這次研究也確認月洞是台灣葉鼻蝠在全台數量最多的天然度冬洞穴，冬季聚集高峰近2000隻，夏季也有300到500隻。台灣葉鼻蝠是台灣特有亞種，也是台灣最大型的食蟲蝙蝠。

為推展觀光產業，鄉公所近3年陸續進行修繕工程，陸續完成休憩平台、景觀步道、欄杆等改善，今年9月1日封園，斥資238萬元，整理洞穴外防落石設施，提供親子友善、無障礙廁所，還有候船處的防落石鋼棚等。今天再度開放，邀請部落總頭目黃新喜帶領祈福，祈求祖靈保佑，讓月洞一切平安順利。