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星馬新冠疫情升溫防疫管控加嚴 我國不跟進

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
星馬地區新冠疫情升溫，馬來西亞與新加坡的防疫措施加嚴；疾管署發言人羅一鈞表示，我國沒有計畫要比照恢復感染者隔離，也不需要恢復通報病例，目前新冠併發症一直也在通報。聯合報系資料照
星馬地區新冠疫情升溫，馬來西亞與新加坡的防疫措施加嚴；疾管署發言人羅一鈞表示，我國沒有計畫要比照恢復感染者隔離，也不需要恢復通報病例，目前新冠併發症一直也在通報。聯合報系資料照

星馬地區新冠疫情升溫，馬來西亞當地衛生部要求確診患者要自行隔離5天，新加坡則是恢復每日公布確診數字。疾管署發言人羅一鈞表示，我國沒有計畫要比照恢復感染者隔離，也不需要恢復通報病例，目前新冠併發症一直也在通報。

世界衛生組織（WHO）日前將新冠病毒變異株JN.1分類為「需留意變異株」（variant of interest）。JN.1在我國檢出占比也逐漸提升，近四周檢出占比仍以本土EG.5為主，但JN.1從上一周公布的6%，提升至9％。

羅一鈞表示，馬來西亞恢復確診者隔離，屬於恐慌性措施，我國沒有規畫比照執行，目前JN.1風險評估結果為「低風險」，雖然有較高免疫逃脫性及傳播力，惟疾病嚴重度並未上升。

另外，我國3月20日實施新冠輕症免通報，僅有符合新冠併發症（中重症）條件的民眾需通報。羅一鈞說，我國也不需要向新加坡一樣恢復通報病例，病例一直都有通報，並定期公布。

根據疾管署26日最新公布統計，上周新增326例新冠本土確定病例（併發症），較前一周新增259例上升，已是連續2周上升，並且為8月中旬以來新高。上周新增37例死亡病例，較前一周新增32例上升，新增死亡個案中97%未接種新冠XBB疫苗。

羅一鈞提醒，目前口罩規定也並未調整，醫院、診所、護理之家，以及老人福利機構（長照安養機構等）仍維持口罩配戴措施。年末聚餐及跨年活動參與人數眾多，今年不像前幾年有嚴格防疫管制措施，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。

疾管署發言人羅一鈞說，我國沒有計畫恢復感染者隔離措施。本報資料照片
疾管署發言人羅一鈞說，我國沒有計畫恢復感染者隔離措施。本報資料照片

馬來西亞 羅一鈞 口罩 新冠肺炎 新加坡

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