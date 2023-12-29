星馬新冠疫情升溫防疫管控加嚴 我國不跟進

星馬地區新冠疫情升溫，馬來西亞當地衛生部要求確診患者要自行隔離5天，新加坡則是恢復每日公布確診數字。疾管署發言人羅一鈞表示，我國沒有計畫要比照恢復感染者隔離，也不需要恢復通報病例，目前新冠併發症一直也在通報。

世界衛生組織（WHO）日前將新冠病毒變異株JN.1分類為「需留意變異株」（variant of interest）。JN.1在我國檢出占比也逐漸提升，近四周檢出占比仍以本土EG.5為主，但JN.1從上一周公布的6%，提升至9％。

羅一鈞表示，馬來西亞恢復確診者隔離，屬於恐慌性措施，我國沒有規畫比照執行，目前JN.1風險評估結果為「低風險」，雖然有較高免疫逃脫性及傳播力，惟疾病嚴重度並未上升。

另外，我國3月20日實施新冠輕症免通報，僅有符合新冠併發症（中重症）條件的民眾需通報。羅一鈞說，我國也不需要向新加坡一樣恢復通報病例，病例一直都有通報，並定期公布。

根據疾管署26日最新公布統計，上周新增326例新冠本土確定病例（併發症），較前一周新增259例上升，已是連續2周上升，並且為8月中旬以來新高。上周新增37例死亡病例，較前一周新增32例上升，新增死亡個案中97%未接種新冠XBB疫苗。