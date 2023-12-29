王功亮屆齡退休 心臟科權威王光德接任台東馬偕醫院院長

台東馬偕醫院院長王功亮屆齡退休，新任院長由心臟科權威王光德醫師接任，東馬今天舉辦溫馨交接儀式。王光德說：「他將責無旁貸要將東馬朝準醫學中心邁進，創造台東醫療的高度」。

王光德坦言提升台東醫療蓋大樓，增加硬體先進設備是簡單的事，重點是「人」的資源，想要吸引及留住醫師、醫護人員，不僅是醫院和地方政府努力的事，更需要中央的投入協助，才能完備。

台東馬偕醫院今天上午9點辦理第12任院長就任交接感恩禮拜活動，除了院方醫護和職員觀禮，不少中央及地方首長、代表出席觀禮，也有病患與家屬也來祝賀，活動安排溫馨感動。

將屆齡退休的前院長、百大名醫之一的王功亮醫師表示，他接任3屆院長來，帶領東馬克服重重難關，把台東醫療不斷提升拿到準醫學中心門票，未來他會退而不休，仍會留在台東看服務鄉親。

王光德強調，他接任後給自己目標就是希望把癌症大樓蓋起來，創造醫院更多醫療資源，其二就是把朝準醫學中心邁進，若這兩個目標達成了，不僅是東馬的成就，更絕對是台東所有鄉親之福。