快訊

高雄併排違規車吃了無敵星星？ 警回應理由讓網友炸鍋

五月天被中共逼表態？ 侯友宜：民進黨官員要拿出證據

中職／兄弟正式揮別林威助 成自由教練市場重磅大魚

翻修治療高齡脊椎退化 雙通道脊椎內視鏡微創效果佳

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市聖馬爾定醫院骨關節重建科醫師林宗志，以雙通道內視鏡為90歲王姓阿公進行翻修手術，解決脊椎不穩定及神經壓迫，助阿公恢復自由行動力。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院骨關節重建科醫師林宗志，以雙通道內視鏡為90歲王姓阿公進行翻修手術，解決脊椎不穩定及神經壓迫，助阿公恢復自由行動力。圖／聖馬爾定醫院提供

高齡90歲王姓老翁10多年前曾接受傳統脊椎手術治療再度退化，近日出現下背痛、腳麻無力症狀，連平日最愛公園也沒辦法去。嘉義市聖馬爾定醫院骨關節重建科醫師林宗志，以雙通道內視鏡為老翁做翻修手術，解決脊椎不穩定及神經壓迫，助他恢復自由行動力。

王姓男子10多年前手術治療成功，不過之前醫師提醒，10年後可能面臨脊椎再退化，需要二次手術。果不其然阿公脊椎再度因退化變得不穩定，伴有神經壓迫，導致他下背部疼痛，連帶造成腳麻無力，不僅白天坐立難安，夜裡也睡不安穩，平時喜歡「趴趴走」的他，只能在家「顧厝」，內心感到相當鬱悶。

他術後隔天可下床活動，他說，手術疼痛感及疲累虛弱感覺，甚至比10多年前手術少，術後短短幾天就恢復正常生活，不需別人照顧看護，手術不但獲得很好治療成果，生活品質也得到改善。

林宗志指出，雙通道內視鏡手術是治療高齡脊椎疾病友善方式，更是脊椎翻修手術利器。傳統脊椎手術過程，除較大傷口，影響更大是大範圍脊椎骨骼切除，以及附著脊椎核心肌肉破壞，導致術後脊椎肌肉力量及背脊骨骼支撐大不如前，容易無力、腰痠背痛，更進一步造成以後脊椎再退化。

新型雙通道內視鏡克服手術上限制，在放大手術視野下精準治療病灶，只需要幾個1公分或更小傷口即可完成。因手術傷口小，組織及骨骼結構破壞少、流血少，手術風險降低、恢復快、住院天數較少，術後產生後遺症與併發症也比傳統手術少。

嘉義市聖馬爾定醫院骨關節重建科醫師林宗志，以雙通道內視鏡為90歲王姓阿公進行翻修手術，解決脊椎不穩定及神經壓迫，助阿公恢復自由行動力。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院骨關節重建科醫師林宗志，以雙通道內視鏡為90歲王姓阿公進行翻修手術，解決脊椎不穩定及神經壓迫，助阿公恢復自由行動力。圖／聖馬爾定醫院提供

手術 背痛

延伸閱讀

台中女動完手術卵巢沒了…控醫師沒告知 求償55萬卻敗訴

冏！小黃司機頻放屁臭薰乘客 原來是肚子裡藏了顆大肉瘤

骨折術後不敢動引發肌無力 七旬婦靠這招強化大腿肌群變有力

骨折術後不敢動引發肌無力 靠這招強化肌群變有力

相關新聞

今年全球破紀錄最熱1年 明年春季聖嬰減弱、台灣偏暖多雨

中央氣象署表示，今年全球均溫將創下新高，為1850年有紀錄以來最熱的一年，台灣年平均氣溫則為歷史紀錄上第6暖；目前仍持續...

跨年夜東北季風攪局雨區曝 迎元旦曙光這裡要碰運氣

中央氣象署表示，未來一周3波東北季風接力影響，天氣變化非常快速。明天是元旦連假首日，東北季風短暫減弱，另一波又在周日起影...

元旦連假前夕國5恐塞至深夜 明國道6大地雷清晨湧車潮

明天起3天為元旦連續假期，高速公路局預估車潮將於今天提前湧現，國5南向南港系統至頭城路段將一路壅塞至深夜12時，另外，國...

王功亮屆齡退休 心臟科權威王光德接任台東馬偕醫院院長

台東馬偕醫院院長王功亮屆齡退休，新任院長由心臟科權威王光德醫師接任，東馬今天舉辦溫馨交接儀式。王光德說：「他將責無旁貸要...

翻修治療高齡脊椎退化 雙通道脊椎內視鏡微創效果佳

高齡90歲王姓老翁10多年前曾接受傳統脊椎手術治療再度退化，近日出現下背痛、腳麻無力症狀，連平日最愛公園也沒辦法去。嘉義...

運動結合ＡＩ科技 避免錯誤姿勢帶來的運動傷害

衛福部國健署與國科會、數發部合作，結合AI、VR等最新科技，在全台12縣市布建科技運動設施，在高雄與大同醫院合作，結合「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。